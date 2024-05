Un père de trois enfants a été mis sous assistance respiratoire quelques semaines seulement après avoir attrapé un « gros rhume »

Par Maiya Focht pour Dailymail.Com





Lorsque la plupart d’entre nous attrapent un rhume, nous pensons que nous serons guéris dans quelques jours.

C’est ce que pensait Jared Maynard, un haltérophile de 33 ans, physiothérapeute et père de trois enfants originaire de l’Ontario, au Canada, lorsqu’il a développé un reniflement en janvier de l’année dernière.

Mais il avait tort.

M. Maynard, sa femme et ses trois filles ont tous attrapé ce qui semblait être un léger rhume. Ses filles et sa femme se sont améliorées en une semaine.

Cependant, l’état de M. Maynard semblait empirer. Finalement, sa peau a commencé à jaunir et il est devenu délirant.

Des examens hospitaliers ultérieurs ont révélé qu’il ne souffrait pas d’un rhume, mais de quelque chose de bien plus sinistre.

M. Maynard a développé une maladie rare appelée lymphohistiocytose hémophagocytaire en réponse à ce qui semblait être un léger rhume. Il a perdu 43 livres pendant son séjour à l’hôpital et a été sous assistance respiratoire pendant cinq semaines.

M. Maynard, photographié ici avant sa maladie, aux côtés de son épouse Ashley, 32 ans, et de leurs trois filles, Elizabeth, 6 ans, Mary-Claire, 6 ans, et Cecilia, 3 ans.

Son « rhume » était en fait un virus qui avait déclenché une maladie rare du système immunitaire qui avait empêché son foie et ses reins de fonctionner.

Les médecins ont découvert qu’il souffrait d’une lymphohistiocytose hémophagocytaire (HLH) potentiellement mortelle qui détourne le système immunitaire du corps, le faisant attaquer le corps comme s’il s’agissait d’un envahisseur étranger.

Cela rend une personne qui combat déjà un virus beaucoup plus malade et plus faible qu’elle ne le serait normalement.

Les médecins ont placé M. Maynard sous assistance respiratoire, essayant de le mettre à l’aise dans ce qu’ils pensaient être ses derniers jours.

Cette maladie est rare et les médecins ne savent pas exactement combien de personnes elle affecte. Une étude de internistes à l’hôpital général de RochesterJ’ai découvert qu’il y avait 16 136 cas de maladie diagnostiqués aux États-Unis entre 2006 et 2019.

Il est mortel chez environ 40 pour cent des personnes qui le développent, médecins du Lyon Fédération d’Immunopathologie en France estimé.

Il existe deux types de maladie. L’un est déclenché par votre génétique et l’autre est déclenché en réponse à un virus ou une bactérie.

Dans le cas de M. Maynard, les médecins ont déterminé qu’il avait développé une HLH en réponse au virus d’Epstein-barr, également connu sous le nom de mono ou maladie du baiser.

Avec beaucoup de repos, les gens peuvent généralement se remettre de la mono en quelques semaines, selon la clinique Mayo.

Mais la combinaison de mono et de HLH a plongé M. Maynard dans une défaillance d’organe.

Il a été mis sous sédatif, mis sous respirateur et dialysé fin janvier.

Les médecins traitent normalement le HLH avec un cocktail de médicaments de chimiothérapie, mais comme le traitement est dur pour le corps et que M. Maynard était faible, ils n’ont pas pu lui administrer le traitement complet.

Ses médecins étaient sceptiques quant à sa survie et l’ont mis sous soins palliatifs, estimant que ses jours étaient comptés.

Mais en mars, il a commencé, miraculeusement, à se rétablir.

« C’était suffisant pour me mériter le surnom de « Miracle Man » en fait », a déclaré M. Maynard à Jam News.

Ce n’était pas la fin de son voyage.

M. Maynard pendant une chimiothérapie pour son HLH.

M. Maynard après s’être remis de la maladie.

Au cours des cinq semaines qui ont suivi sa mise sous assistance respiratoire, M. Maynard a perdu 43 livres. Son corps avait rongé ses muscles pour survivre aux longues semaines d’alitement.

« Mes médecins m’ont dit que si je n’étais pas aussi en forme et fort que je l’étais, je n’aurais probablement pas survécu », a-t-il déclaré.

Il est resté à l’hôpital jusqu’en mai 2023 – réapprenant à marcher, à s’asseoir, à se tenir debout et même à respirer, parler et avaler à nouveau.

Alors même qu’il commençait à retrouver ses fonctions motrices, il souffrait de lésions nerveuses aux pieds dues à la chimiothérapie et avait du mal à réveiller son odorat.

Mais depuis sa sortie, il s’est concentré sur la reconstruction de ses forces, malgré la douleur dont il souffre encore. En tant qu’entraîneur de force lui-même, il s’est concentré sur l’haltérophilie.

Depuis qu’il a recommencé à soulever des poids en juin 2023, M. Maynard a gravi les échelons pour pouvoir soulever 465 livres.

Le 25 mai, il a participé à sa première compétition de dynamophilie depuis qu’il est tombé malade.

Mais de loin, sa plus grande réussite, a-t-il déclaré, a été de pouvoir récupérer ses filles.

Lorsqu’il a pu soulever les trois, il a déclaré : « J’avais l’impression qu’un morceau de mon cœur avait été restauré. »

M. Maynard s’est toujours consacré au fitness, mais a déclaré que son expérience déchirante a souligné l’importance de prendre le temps de faire de l’exercice.

« J’aimerais que les gens sachent que développer ses muscles, sa force et sa résilience physique est la meilleure police d’assurance vie que vous ayez jamais souscrite », a-t-il déclaré, ajoutant : « Il est trop facile de se mettre en dernier sur votre liste de priorités entre le travail, l’école. , les enfants et autres obligations.

«Nous pensons tous que nous avons le temps de nous ressaisir jusqu’à ce que nous ne le fassions pas. Je l’ai découvert à mes dépens.