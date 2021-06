Un papa a subi des brûlures au quatrième degré après avoir marché sur du sable bouillant où un barbecue avait été utilisé, ce qui a fait fondre sa peau.

Danny Howard, 33 ans, qui profitait du soleil sur la plage de Barmouth, a déclaré que c’était « la douleur la plus atroce » qu’il ait jamais ressentie.

Le pied de Danny Howard avait l’air d’avoir fondu après avoir marché sur le sable bouillant Crédit : Media Wales

Il a dit que c’était la douleur la plus atroce qu’il ait jamais éprouvée Crédit : Danny Howard/Media Wales

Le plâtrier indépendant a décidé d’emmener sa famille sur la plage populaire de Snowdonia pour profiter au maximum de la chaleur.

Danny, sa femme et leurs six enfants ont fait le trajet de deux heures depuis Chester dans deux voitures séparées.

« Nous sommes allés à la plage, avons transporté un tas de choses sur les dunes et installé une petite tente », a déclaré Danny à WalesOnline.

« Nous avons sorti quelques barbecues jetables, cuisiné toute la nourriture et j’ai décidé de déplacer les barbecues à une distance un peu plus sûre – mais évidemment sans réaliser que le sable avait accumulé toute la chaleur du barbecue.

« Je me tenais sur le sable où le barbecue était à moins d’une heure d’être là. »

Bien que les plateaux, qui brûlaient depuis environ 45 minutes, aient été froids au moment où Danny les a déplacés, il a déclaré que la chaleur du charbon s’était transférée sur le sable.

‘DOULEUR INSOUTENABLE’

« Le sable est comme le verre à la fin de la journée, il va donc absorber toute la chaleur. Je ne sais pas jusqu’où cette chaleur descendra dans le sable, mais c’est un assez bon isolant et c’était une journée très chaude aussi, donc il n’y avait probablement pas d’échappatoire pour la chaleur », a déclaré Danny.

Rappelant la douleur atroce, Danny a déclaré: « Sur une échelle de un à dix, je le mettrais à 25. »

Le père de six enfants a déclaré que la couche supérieure de sable était plus froide, mais lorsque son pied s’est enfoncé d’environ un demi-pouce plus profondément dans le sable, il a déclaré que la température « avait absolument fait fondre » sa peau.

« J’ai des brûlures aux deuxième, troisième et quatrième degrés tout autour de la plante du pied », a-t-il déclaré.

Miraculeusement, Danny a pu conduire la maison familiale avant de se rendre à l’hôpital – en utilisant seulement son orteil.

Il a envisagé d’aller dans un hôpital local, mais a expliqué qu’il voulait ramener ses enfants à la maison afin qu’ils ne soient pas obligés de « traîner » dans un hôpital.

« Ils avaient conduit pendant quatre heures juste pour être hors des véhicules pendant une heure. Pour être honnête, j’avais l’impression d’avoir gâché leur journée », a-t-il déclaré.

« Je ne voulais pas qu’ils traînent dans un hôpital, alors je les ai d’abord ramenés à la maison et je suis allé directement à Chester A&E. »

Les médecins de l’hôpital ont coupé l’énorme ampoule qui s’était formée sous son pied.

CATASTROPHES DE PLAGE

Le sable bouillant avait traversé deux couches de sa peau.

« J’ai dû y retourner le lendemain parce que la douleur était atroce. Ils l’ont bandé à nouveau et il s’est épaissi, formant un trou au centre. L’épaississement est ce qu’ils appellent une brûlure au quatrième degré.

Il a été transféré dans un centre spécialisé dans les grands brûlés à Whiston, où il a reçu de la morphine et des anti-inflammatoires puissants.

Les médecins lui ont dit que s’il s’était rendu immédiatement à l’unité spécialisée dans les brûlures, il aurait peut-être pu subir une greffe de peau pour la brûlure du quatrième degré.

Mais parce que la zone autour du trou avait commencé à guérir, une greffe causerait simplement plus de dégâts.

Il prévoit qu’il devra rester à la maison pour guérir pendant six à 12 semaines, avec des rendez-vous hebdomadaires à l’unité des grands brûlés, avant de pouvoir retourner au travail ou vivre normalement.

« Ensuite, je vais faire de la physiothérapie pour étirer mon pied. Je ne pense pas que mon pied ne sera plus jamais le même », a-t-il déclaré.

Inquiet de manquer d’argent pendant qu’il se repose, Danny, travailleur indépendant, a déclaré: « J’ai six enfants à essayer de m’occuper.

« J’ai toujours travaillé et ce n’est tout simplement pas mon style d’être assis à la maison. J’ai tellement de choses à faire, tellement je dois payer. Les factures s’accumulent », a-t-il déclaré.

La plaie formait une grosse ampoule qu’il fallait couper Crédit : Media Wales