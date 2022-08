Un père de Rolling Meadows décède quelques jours après un accident à contresens qui a tué sa famille – Shaw Local

Le père de Rolling Meadows hospitalisé après un accident dans le sens inverse qui a tué sa famille dans le comté de McHenry est maintenant décédé.

Thomas Dobosz, 32 ans, était soigné pour des blessures graves au centre médical de l’université Loyola à Maywood après y avoir été transporté par hélicoptère tôt dimanche.

L’organisateur d’une page GoFundMe pour la famille a confirmé la mort de Dobosz mercredi.

Une veillée de prière et un lâcher de ballons ont eu lieu à Oriole Park à Chicago le lundi soir 1er août 2022 pour pleurer la perte de personnes tuées dans un accident de voiture survenu tôt dimanche sur l’Interstate 90 près du Hampshire. (Aaron Dorman)

“Nous venons le cœur lourd aujourd’hui avec une mise à jour sur Tom. Tom a gagné ses ailes d’ange et est maintenant avec sa merveilleuse épouse Lauren et ses précieux enfants. Nous vous demandons de garder cette famille dans vos prières. Tous les bénéfices iront à la famille », a écrit Lisa Torres des Oriole Park Falcons, un programme de football et d’encouragement pour les jeunes dans lequel la famille était impliquée dans le nord-ouest de Chicago.

Dobosz conduisait la fourgonnette Chevrolet 2005 de la famille en direction ouest sur l’Interstate 90 près du Hampshire lorsqu’elle a été heurtée par une Acura TSX 2010 circulant dans la mauvaise direction. Les soldats de l’État sont intervenus dimanche à 2 h 11 sur les lieux, où les véhicules ont été engloutis par les flammes.

Six passagers de la camionnette ont été tués: Lauren Dobosz, 31 ans, de Rolling Meadows, ses quatre enfants – Emma, ​​13 ans, Lucas, 7 ans, Nicholas, 6 ans et 5 ans Ella – et Katriona Koziara, 13 ans, qui était une amie de la famille.

La conductrice de l’Acura, Jennifer Fernandez, 22 ans, de Carpentersville, est également décédée.

https://www.dailyherald.com/news/20220803/rolling-meadows-dad-dies-days-after-wrong-way-crash-that-killed-family