Un père de neuf enfants tué sur la piste de course de Brands Hatch alors qu’une enquête se lance dans la mort

Une SONDE a été lancée sur la mort d’un homme sur le circuit de Brands Hatch.

L’incident tragique aurait eu lieu hier à 14h30 sur la piste près de Sevenoaks.

On ne sait pas grand-chose sur l’homme décédé, mais on pense qu’il était père de neuf enfants.

Les circonstances entourant l’incident ne sont toujours pas claires.

Cependant, selon Kent Live, une enquête a été ouverte par le Health and Safety Executive et la Kent Police.

Brands Hatch a été contacté pour commentaires.

Le père de neuf enfants a été déclaré mort sur les lieux par les médecins.

La police de Kent n’a pas été en mesure de commenter l’incident.

Brands Hatch est une piste de course automobile qui a déjà accueilli 12 courses du Grand Prix de Grande-Bretagne et d’autres événements de course internationaux notables.

Le lieu a été inauguré en 1950.