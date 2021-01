Un père a été salué comme un héros après avoir sauté d’un pont et traversé des parcs à huîtres acérés comme des rasoirs pour sauver une fillette de trois ans de la noyade.

Le père de deux enfants, Scott Windon, profitait d’une journée avec sa famille à Birchgrove, dans le centre-ouest de Sydney, le 23 janvier, lorsque la petite Mia Bullimore est tombée d’un rebord de trois mètres dans l’eau en contrebas.

Sans hésitation, M. Windon s’est abaissé sur les rochers à proximité jonchés d’huîtres de roche pointues à Mort Bay Park pour sauver le tout-petit inconnu.

Le «papa héros» a réussi à ramasser la Mia avant qu’elle ne soit complètement submergée sous l’eau.

Scott Windon (photo du milieu) a été qualifié de héros après avoir sauvé la vie d’une fillette de trois ans à Sydney

Mia Bullimore (photo ci-dessus) est tombée d’un rebord de trois mètres dans l’eau ci-dessous, à la grande horreur des personnes présentes sur les lieux

M. Windon a placé le jeune sous son bras gauche et a marché sur d’autres huîtres, avant de nager 70 mètres jusqu’au point de sortie le plus proche.

Le père de deux enfants remit la petite fille dans les bras de ses parents soulagés, Ian et Phoebe Bullimore.

Mia n’a subi qu’une petite bosse de l’épreuve grâce à la bravoure de M. Windon – mais c’était une histoire différente pour le héros de l’heure.

Le responsable de compte de la société informatique Red Education a subi trois coupures profondes aux deux pieds, des coupures ainsi que des lacérations au bas des jambes, aux genoux, aux cuisses et à la paume des deux mains.

Une ambulance a été appelée et M. Windon a été emmené à l’hôpital Royal Prince Alfred.

Il a subi une intervention chirurgicale pour nettoyer ses blessures, avec des infirmières appliquant des dizaines de points de suture à la plante de ses deux pieds.

M. Windon a été félicité pour ses actions désintéressées par la police locale.

« Cet incident aurait facilement pu conduire à une autre mort par noyade tragique d’un enfant, sans les actions héroïques, désintéressées et rapides de M. Scott Windon », indique un communiqué de la police.

« Ses actions ont non seulement sauvé la vie de la petite Mia, mais ont également épargné l’horreur et le chagrin pour sa famille, ses amis et de nombreux premiers intervenants qui auraient dû assister à la noyade tragique d’un petit enfant. »

Scott Windon a dû être opéré après son acte héroïque au Mort Bay Park de Birchgrove, dans l’ouest de Sydney. Ses blessures sont illustrées

Après avoir sauvé la fille de la noyade, Scott Windon a été emmené à l’hôpital Royal Prince Alfred pour une intervention chirurgicale