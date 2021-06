Un père de deux enfants tué sur le chemin du retour après avoir regardé la finale de la FA Cup après avoir plongé dans un trou creusé par des ouvriers

Le cadavre d’un DAD-OF-TWO a été retrouvé « à l’envers » après qu’il soit tombé dans le trou d’un ouvrier alors qu’il rentrait chez lui après avoir regardé la FA Cup dans un pub.

Le père de deux enfants, Matthew Wilmot, 40 ans, regardait le match Arsenal V Chelsea lorsqu’un taxi est tombé près de son domicile à Luton.

Le fan de Luton Town, Matt Wilmot, a été retrouvé mort dans un trou d’excavation sur une route près de son domicile Crédit : photo de famille

Le trou d’excavation avait été creusé par des entrepreneurs à Devon Road, Luton Crédits : sbna_fairleys

Il a plongé dans le trou peu après 00h30 le dimanche 28 mai, qui n’avait été creusé que récemment par des ouvriers pour une compagnie d’eau qui n’avait pas été correctement sécurisée, a appris Luton Crown Court.

Le lendemain à 7 heures du matin, un voisin a trouvé son corps sans vie « à l’envers » dans le trou de Devon Road.

Aujourd’hui, la compagnie des eaux chargée de creuser le trou et de veiller à ce qu’il soit laissé dans un état sûr a été condamnée à une amende de 100 000 £ et à des frais de poursuite de 50 238 £ supplémentaires.

M&S Water Services (Utilities) Ltd, qui avait été engagé pour effectuer les travaux par Affinity Water, a comparu devant le tribunal de la Couronne de Luton pour obtenir une sentence.

L’entreprise, qui est basée à Luton, avait été reconnue coupable plus tôt cette année après un procès de huit jours pour avoir manqué à une obligation en vertu de la loi sur la santé et la sécurité au travail en ne s’assurant pas que les personnes non employées ne soient pas mises en danger.

En prononçant la sentence, le juge Mark Bishop a déclaré que le travail, qui consistait à creuser un trou pour localiser un robinet d’arrêt, avait été effectué par des travailleurs de M&S Water Services dans la matinée du jeudi 25 mai 2017.

Le juge a déclaré qu’il était clair que l’excavation du trou se faisait sur un sentier qui serait utilisé par les gens pour déplacer des objets comme des poubelles à roulettes jusqu’à un point de collecte.

Il a déclaré que le site avait « commencé à être désordonné ».

Luton Crown Court a appris que Matt Wilmot rentrait chez lui à pied après une journée passée à regarder la finale de la FA Cup et à boire. Crédit : AGENCE DE PRESSE SUD LITS 01582 572

Le juge Bishop a ajouté : « Je suis convaincu que le jury a accepté la preuve que ce site n’avait pas été laissé en sécurité.

« Si le trou avait été rempli de plus de terre et recouvert, l’une ou l’autre mesure aurait réduit ou éliminé le risque pour le public.

« Je suis assez convaincu qu’il y avait un risque prévisible pour les membres du public par la façon dont cette fouille a été laissée et c’est ce que le jury a également trouvé. »