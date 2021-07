Un père de deux enfants, 47 ans, décède après être tombé dans les escaliers le jour de la fête des pères alors qu’une femme au cœur brisé parle d’un « grand vide dans nos vies »

UN PAPA DE DEUX est décédé tragiquement après être tombé dans les escaliers le jour de la fête des pères, alors que sa femme au cœur brisé parle du « grand vide dans nos vies ».

Mark Llewellyn, 47 ans, a été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être levé au milieu de la nuit pour aller aux toilettes et être tombé dans les escaliers le 20 juin.

Le père de deux enfants, Mark Llewellyn, est décédé tragiquement le jour de la fête des pères après être tombé dans les escaliers Crédit : Bernadette Llewellyn/Media Wales

Le père de Cardiff s’est cassé la jambe à l’automne et a été opéré à l’hôpital le 22 juin.

Mais au cours des cinq jours suivants, la santé de Mark s’est détériorée et il est malheureusement décédé le 27 juin.

Maintenant, Mark a été commémoré comme un père aimant et pour son engagement envers son club de rugby local.

Son épouse Bernadette, mariée à Mark depuis 17 ans, a déclaré que sa mort « a laissé un grand vide dans nos vies ».

Le couple s’est rencontré au Llandaff North Rugby Club en novembre 2001.

Bernadette, 57 ans, a déclaré à Wales Online : « Mark – mon mari, ami et confident, l’homme qui me ferait rire et pleurer, le monsieur qui marcherait sur des charbons ardents non seulement pour moi, mais pour nos beaux enfants Rhys et Evan.

« Il va tellement leur manquer. »

Elle a ajouté: « Nous nous sommes retrouvés plus tard dans la vie. J’ai adoré son sens de l’humour, la façon dont il m’a fait rire, sa gentillesse et l’amour et l’attention qu’il m’a montrés. Rien n’était de trop pour lui.

Son épouse Bernadette a évoqué le « grand vide dans nos vies » après la mort de Mark Crédit : Bernadette Llewellyn/Media Wales

« Finalement, se marier et avoir des enfants ont pris le contrôle de nos vies. Il s’est assuré qu’il subvenait à nos besoins, que nous ne manquions de rien. Nous étions sa vie, son but. »

Mark se protégeait à la maison au début de la pandémie.

Sa femme a déclaré que leurs jumeaux de 10 ans se souviendront toujours du « temps inestimable » qu’ils ont passé avec lui.

La cause du décès n’a pas encore été révélée et le cas de Mark a été transmis au coroner.

Sportif dévoué, Mark a commencé à jouer au Llandaff North Rugby Club lorsqu’il était enfant.

Amoureusement connu sous le nom de Sharky, Mark a ensuite joué pour l’équipe senior et l’entraîneur, avant de rejoindre le comité, où il a aidé à la gestion du club.

Le Llandaff North Rugby Club a rendu hommage au père en déclarant: «Mark Llewellyn (Sharky) et sa famille sont les pierres angulaires du Llandaff North Rugby Club depuis tant d’années.

« Ses parents, ses frères et sa sœur avec Sharky et Bernadette ont tous servi le club avec loyauté et engagement et le trou laissé par son décès sera un rappel constant de ce qu’il représentait pour tant de gens.

« Au cours des 15 derniers mois, nous avons perdu un certain nombre de membres, que ce soit à cause de Covid ou d’autres choses; ils nous manquent tous et attendons avec impatience le jour où nous pourrons commémorer chacun au Club.

« Ce qui est si poignant avec le décès de Sharky, c’est qu’il quitte Bernie et les deux garçons qui seront pensés et soutenus par le club dans la mémoire de Sharky pour les années à venir. »