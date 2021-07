Un père de cinq enfants anti-vaxx décède de Covid après avoir envoyé un texto à sa fiancée pour lui dire « J’aurais dû me faire vacciner »

Un PÈRE de cinq enfants est décédé de Covid-19 jeudi quelques heures seulement après avoir écrit un dernier message déchirant à sa femme qu’il regrettait de ne pas avoir été vacciné.

« J’aurais dû recevoir ce foutu vaccin », a écrit Michael Freedy, 39 ans, de Las Vegas, à sa fiancée Jessica DuPreez peu de temps avant que les médecins ne le mettent sous sédation aux soins intensifs.

Mais l’employé du casino n’a jamais repris connaissance et il a été retiré du système de réanimation jeudi.

Un DuPreez au cœur brisé a déclaré à Fox 5: « Il n’a que 39 ans. Nos bébés n’ont maintenant pas de père. Vous ne pouvez pas dire que je suis jeune et que cela ne m’affectera pas parce que cela le fera. »

Un peu plus de deux semaines plus tôt, Freedy et DuPreez étaient en vacances à San Diego avec leurs cinq enfants lorsqu’il est soudainement tombé malade.

Toute la famille était allée jouer sur la plage au soleil, bien que Freedy ait été gravement brûlé par le soleil.

‘NE PEUT PAS DEPLACER’

DuPreez a déclaré que sa peau était devenue si rouge qu’elle était « presque violette » et qu’il avait de petites cloques d’eau sur tout le corps.

Lorsque la famille est rentrée chez elle après ses vacances le lendemain, Freedy a appelé son travail parce qu’il était « trop ​​brûlé et ne pouvait vraiment pas bouger ».

DuPreez a déclaré que son mari souffrait de frissons, d’agitation, d’un manque d’appétit et était incapable de dormir. Le couple a attribué les symptômes à un cas d’empoisonnement au soleil.

Quelques jours plus tard, il a demandé un traitement aux urgences après que son état ait continué de s’aggraver. Là, il a été testé positif pour Covid et on lui a dit de rentrer chez lui et de s’auto-isoler.

DuPreeze a déclaré qu’elle avait été réveillée par un SMS de son mari à 3 heures du matin, lui disant qu’il était effrayé, étourdi et incapable de se lever.

‘J’AI ESSAYÉ’

Elle l’a ramené d’urgence aux urgences et il a été admis immédiatement après que les médecins eurent découvert une pneumonie dans ses deux poumons.

L’homme de 39 ans a été placé sur le plus haut niveau d’oxygène disponible pendant plusieurs jours mais ne s’est pas amélioré.

Après environ six jours à l’hôpital, il a envoyé un texto à DuPreeze en disant: « Hé bébé! C’est important. 911, 911, 911.

« D’accord, j’ai essayé. Ils m’emmènent aux soins intensifs. Je t’aime tellement avec tout ce que je suis !!!! »

DuPreeze a déclaré qu’elle avait rappelé Mike avant que les médecins ne le mettent sous sédation et ne l’intubent.

« Il m’a dit qu’il m’aimait et je lui ai dit que je l’aimais tellement et s’il vous plaît, s’il vous plaît, battez-vous et revenez à la maison. C’est la dernière fois que j’ai pu entendre sa voix ou communiquer avec lui. »

LE REGRET

En quelques jours, Freely était mort. DuPreeze était avec son mari quand il est décédé.

Freedy n’a pas été vacciné contre le COVID-19. DuPreeze a déclaré qu’elle et Freely étaient préoccupées par les effets secondaires potentiels du vaccin et ont donc refusé de recevoir le vaccin.

« Nous voulions attendre juste un an après la sortie pour voir quels effets les gens avaient, mais il n’y avait jamais eu l’intention de ne pas l’obtenir », a déclaré DuPreez.

Freely laisse dans le deuil sa femme et ses cinq enfants âgés de 17, 10, 7, 6 et 17 mois.

DuPreez a déclaré à Fox 5 qu’elle regrettait de ne pas avoir été vaccinée et qu’elle et son enfant aîné aient maintenant reçu une injection.

