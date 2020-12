Un père a été accusé de meurtre après que sa petite fille de quatre mois a été retrouvée gravement blessée au domicile familial et décédée plus tard à l’hôpital.

Willow Lee a été retrouvée chez elle à Blackpool, dans le Lancashire, le jeudi 3 décembre.

La petite fille a été transportée d’urgence à l’hôpital Blackpool Victoria, puis emmenée à l’hôpital pour enfants Alder Hey, où elle est malheureusement décédée trois jours plus tard, le 6 décembre.

Un examen post mortem effectué par le ministère de l’Intérieur n’a pas permis d’établir la cause de son décès et une enquête plus approfondie est nécessaire, a déclaré la police.

Son père, Jordan Lee, 28 ans, d’Onslow Road, Blackpool, a été initialement accusé de tentative de meurtre, mais cela a été changé en une accusation de meurtre après la mort de Willow.

Il comparaîtra devant la Magistrates ‘Court de Preston mercredi.

Toute personne ayant des informations doit appeler la police au 101, en citant le journal 1135 du 3 décembre 2020 ou l’organisme de bienfaisance indépendant Crimestoppers au 0800555111.

L’inspecteur-détective Mark Dickinson, de l’équipe d’investigation de la force majeure, a déclaré plus tôt: « Mes pensées restent tout à fait dans la famille élargie de ce bébé et ils sont soutenus par des officiers spécialisés.

« Bien qu’un homme ait été inculpé, notre enquête est en cours et je demande à toute personne disposant d’informations de nous contacter. »

