Un père de 22 ans et sa fille de 18 mois ont été tués et une femme est restée critique après que leur Ford Fiesta a heurté un «camion à couteaux tirés»

Un JEUNE papa et sa petite fille ont été tués et une femme s’est battue pour sa vie dans un accident d’horreur.

William Jesson, 22 ans, et Eve, 18 mois, ont été tués lorsque leur Ford Fiesta bleue est entrée en collision avec un camion sur une route très fréquentée.

William Jesson et sa petite fille Eve sont décédés tragiquement dans l’accident Crédit: Service de presse d’East Anglia

La catastrophe a eu lieu samedi à 14 h 50 sur l’A10 près de Chittering, dans le Cambridgeshire.

William et Eve, de Dagenham, Essex, ont été déclarés morts sur les lieux.

Une femme dans la vingtaine et une fillette de trois ans se trouvaient également dans la voiture et ont été transportées d’urgence à l’hôpital de Cambridge.

Les flics ont confirmé que la femme était dans un état critique, tandis que les blessures de la jeune fille étaient graves mais ne mettaient pas sa vie en danger.

La famille de William lui a rendu hommage dans un communiqué, déclarant: “William était le meilleur fils, père, frère et oncle que l’on puisse demander.

“C’était un homme au grand cœur et le meilleur père pour ses filles et le partenaire de sa fiancée. Il était gentil, attentionné et nous faisait rire avec ses manières idiotes.

“Il restera à jamais dans nos cœurs et nos mémoires. Rien ne sera pareil sans lui, il n’était qu’un rayon de soleil et illuminait une pièce.”

La famille a également pleuré la perte de la petite Eve, affirmant qu’elle “nous bénissait chaque jour avec son beau sourire” et “fait fondre nos cœurs de fierté”.

Ils ont terminé en disant à quel point ils aimaient à la fois William et sa fille et à quel point ils « nous manqueront à jamais ».

Pendant ce temps, une femme de Norfolk dans les années 80 dans une autre voiture n’a pas été blessée malgré une collision avec le camion.

Le chauffeur du camion, un homme d’une quarantaine d’années originaire du Lincolnshire, a été légèrement blessé.

On pense que le camion s’est mis en couteau puis est tombé dans un fossé gorgé d’eau après être entré en collision avec d’autres véhicules.

Les flics ont confirmé que le retraité et le chauffeur du camion étaient restés sur les lieux. Aucune arrestation n’a été effectuée.

Le sergent-détective Craig Wheeler a déclaré: “Il s’agit d’un incident vraiment tragique, dans lequel un père et sa jeune fille ont perdu la vie. Nos pensées vont à leur famille et à leurs amis en cette période terriblement difficile.

“Nous travaillons dur pour établir exactement ce qui s’est passé, et bien que nous ayons parlé à un certain nombre de témoins sur les lieux, nous faisons toujours appel à tous ceux qui ont été témoins de la collision ou qui pourraient avoir des images de la caméra de bord des véhicules menant à l’incident pour s’il vous plaît contacter s’ils ne l’ont pas déjà fait.”

Toute personne disposant d’informations est priée de contacter la police en ligne ou d’appeler le 101, en citant l’incident 257 du 15 octobre.