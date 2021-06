Un père contraint de vendre la voiture familiale après que son fils de 7 ans ait dépensé 1 300 £ pour un jeu de dragon

Un papa a dû vendre sa voiture après que son fils ait accumulé une facture de près de 1 300 £ en une heure sur un jeu sur téléphone portable.

Ashaz Mutaza, sept ans, a utilisé des recharges coûteuses en jouant.

Papa Muhammad a dû vendre sa voiture après que son fils Ashaz ait accumulé une facture de près de 1 300 £ en une heure sur un jeu sur téléphone portable Crédit : Triangle News

Papa Muhammad, 41 ans, ne s’en est rendu compte que lorsqu’il a trouvé 29 reçus par e-mail pour des transactions allant de 1,99 £ à 99,99 £ pour le jeu d’entraînement de monstres mythique Dragons: Rise of Berk.

Le médecin a maintenant dû vendre son moteur Toyota Aygo pour couvrir la facture Apple iTunes de 1 289,70 £.

Muhammad choqué a déclaré: «Au départ, je pensais que j’avais été victime d’une arnaque. Je n’aurais jamais pensé qu’il serait possible de dépenser autant d’argent pour un jeu pour enfants.

Ashaz ne jouait au jeu gratuit que pendant une heure et Muhammad ne savait pas qu’il proposait des achats intégrés illimités jusqu’à 109 £.

Jeu d’entraînement de monstres mythiques – Dragons: Rise of Berk Crédit : Triangle News

Muhammad a dû vendre la Toyota Aygo runaround de la famille Crédit : Triangle News

Muhammad, qui vit avec sa femme Fatima, 37 ans, et leurs enfants Ashaz, Areefa, 11 ans, et Aliyah, 1 an, à Colwyn Bay, dans le nord du Pays de Galles, s’est plaint à Apple et a été remboursé de 207 £.

Il a déclaré : « J’ai dit au service client : ‘Bien joué, vous m’avez arnaqué, vous avez réussi à arnaquer mon enfant’. »

Apple n’a pas souhaité commenter l’affaire, mais a déclaré qu’ils prenaient ces incidents « très au sérieux » et a exhorté les parents à prendre des précautions.