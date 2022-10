Un père conscrit russe dont la femme l’a FAIT rejoindre la guerre est tué dans les premiers jours de bataille après avoir rejoint l’armée hétéroclite de Poutine

Un conscrit RUSSE qui a été poussé au front par sa propre femme a été tué quelques jours seulement après son arrivée en Ukraine.

Le père de deux enfants, Ilya Korolev, 29 ans, a été appelé lors de la mobilisation partielle de Poutine le mois dernier alors que le despote désespéré tentait de renforcer les efforts d’invasion.

Ilya Korolev, 29 ans, a été tué après avoir été appelé à rejoindre l’armée de Poutine Crédit : Koroleva Anastasia, E1.RU

Sa femme Anastasia lui a dit “d’aller” à la guerre Crédit : Koroleva Anastasia, E1.RU

Le tyran a exigé que des milliers de conscrits supplémentaires soient envoyés en Ukraine alors que Moscou continuait de perdre du terrain sur le champ de bataille.

L’un des 300 000 réservistes catapultés dans la guerre fin septembre était Korolev, qui travaillait comme chargeur dans une usine de conditionnement de viande.

Mais quelques jours seulement après avoir rejoint l’armée hétéroclite de Poutine, il a été tué lors d’une mission de combat dans la région de Kherson.

Sa veuve dévastée Anastasia Koroleva a raconté comment c’est elle qui l’a fait partir en l’exhortant à “ne pas être un lâche”.

Elle a déclaré à E1 RU: “Nous ne croyions pas à toute cette situation. Cela ne semblait pas être à propos de nous.

“Mais ensuite vint la convocation à son travail. Il était très inquiet et effrayé.

“Mais je lui ai dit moi-même : ‘Allez, ne soyez pas lâche, vous me protégerez ainsi que nos enfants.”

Anastasia a déclaré que son mari était parti le 27 septembre et avait été emmené dans une unité de formation avant d’être envoyé dans la région de Rostov.

On leur a promis un mois d’entraînement, mais en une semaine, ils ont été plongés dans la bataille.

Anastasia a déclaré qu’elle avait dit à leurs enfants de six et deux ans que leur père était en voyage d’affaires.

Elle a dit qu’elle avait eu du mal à parler aux jeunes de la mort de Korolev

Anastasia a ajouté: “Je ne m’attendais pas à ce que cela m’arrive, et même si rapidement.

“Je n’ai tout simplement pas le cœur de leur dire, ils sont encore très petits. Ilya aimait tellement les enfants, de tout son cœur.”

Un représentant du bureau d’enregistrement et d’enrôlement militaire a déclaré que Korolev était mort après avoir essuyé des « tirs militaires intenses » dans la région de Kherson.

Poutine a ordonné l’envoi de milliers de soldats supplémentaires en Ukraine alors que ses soldats perdaient des pans de territoire en Ukraine.

La Russie a perdu environ 1 milliard de dollars en équipement militaire pendant le blitz, qui a vu des chars et des munitions abandonnés par des bataillons en fuite alors que l’Ukraine reprenait des étendues de terre.

Cela survient après que les troupes russes ont ordonné à des milliers de civils de fuir alors que l’Ukraine prépare une nouvelle offensive pour reprendre une ville clé.

Jusqu’à 60 000 personnes devraient quitter Kherson dans quelques jours, car les généraux de Poutine ont déclaré que la situation était « tendue » et « difficile ».

Les forces ukrainiennes avancent le long de la rive ouest du Dnipro dans le but de reprendre la ville et d’encercler des milliers de soldats russes.

La ville est essentielle car elle fournit des passages pour le ravitaillement, les troupes et les civils, l’eau potable pour le sud de l’Ukraine et la péninsule de Crimée annexée, et l’électricité à partir d’une centrale hydroélectrique.

On craint de plus en plus que la Russie ne complote maintenant pour faire sauter le barrage de Kakhovka afin d’inonder la ville.

Le père de deux enfants a envoyé des photos de sa caserne Crédit : Koroleva Anastasia, E1.RU

Anastasia n’avait pas dit à leurs enfants que Korolev était parti en guerre Crédit : Koroleva Anastasia, E1.RU

Poutine a ordonné une mobilisation partielle le mois dernier Crédit : AP