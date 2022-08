Un père britannique tué après avoir plongé dans le Nil pour sauver son fils de 12 ans, devenu “maîtrisé” par l’eau pendant des vacances de rêve

Un père BRIT est décédé après avoir plongé dans le Nil dans une tentative désespérée de sauver son fils.

Robert Kaweesi, de Birmingham, était en vacances de rêve pendant trois semaines avec sa famille lorsque son fils de 12 ans a été “maîtrisé” par l’eau mercredi.

Robert Kaweesi est mort après avoir plongé dans une rivière pour aider son fils

Le corps du père a été retrouvé après deux jours de recherche

L’homme de 48 ans, qui venait de se marier, a sauté pour l’aider, mais a été emporté par le courant.

Son fils a été sauvé par un passant, mais le père de cinq enfants a disparu sous la surface, déclenchant une recherche de deux jours.

Le corps de Robert a été retrouvé vendredi, laissant sa famille – qui séjournait au Gipir and Labongo Safari Lodge à Pakwachg, en Ouganda – dévastée.

La porte-parole de la police locale, Josephine Angucia, a déclaré au Nile Post : “Le corps de Robert Kaweesi vient d’être retrouvé par des plongeurs de la police dans le Nil.

“Ils sont en train de transférer le corps au centre de santé de Pakwach IV en attendant l’autopsie.

“Quand ils sont allés nager dans la rivière, le fils a été maîtrisé par les vagues. Le défunt voulait sauver son fils mais s’est noyé et son fils a été sauvé.”

La famille au cœur brisé de Robert l’a décrit comme un “bon père” dans un hommage émouvant.

Sa fille Sylivia Nampijja, 26 ans, a déclaré: “Il était prêt à tout pour n’importe qui. Il souriait toujours.

“C’était un bon père et il nous aimait tous.”

L’entrepreneur en climatisation et réfrigération Robert partageait son temps entre sa maison de Birmingham, qu’il partageait avec sa fille aînée, et Luton, Bedfordshire, où il vivait avec sa femme Justine Katantazi et leurs trois fils, 12, 13 et 15 ans, et sa fille, neuf.

Il est entendu que le couple s’est marié plus tôt ce mois-ci.

Sylivia a ajouté : “Quand ils sont arrivés au complexe, il y avait une zone d’eau qui fait partie du Nil. Les enfants étaient excités et ils sont tous entrés, mais ils n’ont pas réalisé la profondeur.

“Mon père a vu l’un des garçons se débattre et à bout de souffle et a sauté après lui.

“Ma belle-mère et les enfants sont toujours en Ouganda, je suis très inquiète pour eux.

“Nous essayons de prolonger leurs vols et leur visa car ils devaient rentrer chez eux lundi la semaine prochaine.”

Un porte-parole du bureau britannique des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement a déclaré: “Nous soutenons la famille d’un Britannique décédé en Ouganda et sommes en contact avec les autorités locales.”