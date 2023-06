Un père britannique se bat pour sa vie après avoir plongé du balcon de l’hôtel de Lanzarote quelques heures après son arrivée

Un père BRIT a horriblement plongé à 30 pieds d’un balcon à Lanzarote quelques heures seulement après son arrivée à l’hôtel.

Dan Boyle, 31 ans, se bat pour sa vie après le choc de la première nuit de ses vacances d’une semaine avec sa petite amie à Gran Canaria.

Dan Boyle, 31 ans, a plongé par-dessus le balcon du troisième étage et a subi d’horribles blessures Crédit : Facebook

Il s’est effondré quelques heures seulement après avoir atterri à Lanzarote avec sa partenaire Ashleigh Lomas Crédit : gofundme.com

Il a été réanimé sur le trottoir après être tombé sur le balcon du troisième étage et avoir subi de graves blessures.

Le père de deux enfants, de Stockport, dans le Grand Manchester, a été précipité à hôpital avec un crâne fracturé, un sternum et des côtes fracturés.

La famille dévastée de Dan a déclaré que son cœur s’était soudainement arrêté car il souffrait d’une pneumonie, bien qu’il ne le sache pas.

Les médecins soupçonnent que l’infection thoracique a fait que ses poumons se sont remplis de liquide, ce qui l’a fait trébucher sur le balcon.

Le horreur L’incident s’est produit quelques heures seulement après son atterrissage à Lanzarote le 23 avril avec sa partenaire Ashleigh Lomas.

Le couple était accompagné de la sœur d’Ashleigh et de son partenaire, selon le Manchester Evening News.

Ils se démènent maintenant pour que Dan revienne au Royaume-Uni avec un vol médical spécialisé pour un traitement ultérieur.

L’ami de la famille Toni Albiston a lancé un appel GoFundMe dans le but de lever des fonds pour le voyage.

Elle a expliqué que le père avait été transporté par avion à Gran Canaria – les médecins de vol craignant qu’il ne puisse pas y arriver – à la suite de sa chute d’horreur.

Dan a ensuite subi une intervention chirurgicale pour soulager la pression sur son crâne et a été placé dans un coma provoqué au cours des trois dernières semaines.

Toni a déclaré que l’assurance du couple couvrait les frais courants de ses soins de santé, mais ne paierait pas le vol médical spécialisé de retour à la maison.

Le père de deux enfants reste actuellement à l’hôpital tandis qu’Ashleigh est rentrée chez elle avec leurs enfants, qui étaient sous la garde de leurs grands-parents, il y a trois jours.

Toni a déclaré: « Dan était sur le balcon et Ashleigh était dans l’autre pièce en train de parler à sa sœur. C’était le premier soir.

« Ils n’étaient là que depuis environ six heures. Ashleigh est sortie pour chercher Dan et a regardé par-dessus le balcon pour le voir être réanimé.

« On nous a dit qu’une infirmière sortait de l’hôtel à ce moment-là et l’a réanimé puis a appelé à l’aide.

« Quand il est arrivé à l’hôpital, Ashleigh a appris qu’il avait eu une infection pulmonaire qui était une pneumonie. Cela a fait que ses poumons se sont remplis de liquide et que son cœur s’est arrêté. Ils ont dit à Ashleigh qu’il est possible qu’il ne va pas être la même personne quand il ira mieux. »

Le copain proche a déclaré que Dan était maintenant dans un état stable mais ne pouvait ni parler ni communiquer.

Elle a poursuivi dans le post GoFundMe: « Il a été transporté par avion à Gran Canaria et on lui a dit qu’il ne pourrait pas prendre le vol.

« Mais il y est arrivé et est allé directement subir une opération au cerveau pour une fracture du crâne et pour soulager la pression sur son cerveau.

« Ensuite, il s’agissait d’évacuer le liquide de ses poumons. Il était sous oxygène et dans un coma artificiel au cours des trois dernières semaines.

« Ses poumons sont maintenant stables et il n’est plus sous sédation, mais il ne répond toujours pas. Nous ne savons pas s’il va être la même personne à cause des lésions cérébrales. »

Les proches de Dan ont exhorté les gens à aider à « ramener Dan à la maison » et à faire un don à la collecte de fonds – qui a déjà rapporté 4 300 £.