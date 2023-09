Un père britannique libéré de prison iranienne après un échange de prisonniers avec les États-Unis

Recevez gratuitement l’e-mail Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes du monde entier. Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

La famille d’un Britannique expulsé d’Iran lundi dans le cadre d’un échange de prisonniers de 6 milliards de dollars (4,8 milliards de livres sterling) a fait part de sa joie de sa libération après six ans de captivité.

Le défenseur de la faune Morad Tahbaz, 66 ans, qui possède également la nationalité iranienne, a été de nouveau placé en détention dans la célèbre prison d’Evin à Téhéran le même jour que la travailleuse caritative Nazanin Zaghari-Ratcliffe a été libérée au Royaume-Uni.

M. Tahbaz, atteint d’un cancer, a été arrêté lors d’une répression contre des militants écologistes en janvier 2018.

Sa famille a publié lundi une déclaration émouvante à X à propos de cette libération « surréaliste », disant : « Nous sommes ravis et soulagés d’avoir enfin Morad et Vida libres et de retour chez eux après six ans.

« Nous sommes reconnaissants au président Biden et à son administration d’avoir pris la décision difficile mais nécessaire de donner la priorité à la vie des citoyens américains plutôt qu’à la politique. Merci de diriger avec courage et compassion.

Ils ont ajouté : « En ce moment, nous nous concentrons sur la réunion de notre famille, la santé physique et mentale de Morad et Vida, et le chemin vers le rétablissement de ces années perdues. »

Il a été condamné à 10 ans de prison avec ses collègues sur de vagues accusations d’espionnage pour le compte des États-Unis et d’atteinte à la sécurité de l’Iran.

Sa libération est finalement intervenue lundi après qu’un accord négocié à Doha entre les États-Unis et l’Iran ait dégelé 6 milliards de dollars de fonds de Téhéran.

L’avion qatari vers la liberté était auparavant en attente après que les États-Unis et l’Iran ont été informés, selon une source, que les fonds avaient été transférés sur des comptes au Qatar.

« Les détenus américains sont transportés vers l’avion qatari », a déclaré la source à Reuters.

Un porte-parole d’Amnesty International qui a fait campagne pour la libération de M. Tahbaz a déclaré que l’organisation de défense des droits humains et sa famille « se retenaient de commenter jusqu’à ce que nous sachions que Morad et les autres avaient quitté le pays en toute sécurité ».

Il aurait sa femme à ses côtés sur le vol quittant l’Iran.

Le ministère des Affaires étrangères a été contacté pour commentaires.

Mehran Raoof, ressortissant anglo-iranien et militant des droits du travail, est toujours détenu dans la prison d’Evin à Téhéran après son arrestation par des agents des Gardiens de la révolution en octobre 2020.

Selon certaines informations, Tahbaz aurait été utiliser des pièges photographiques pour surveiller les espèces menacéesdont le léopard de Perse et le guépard asiatique.

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique iranien a affirmé que les écologistes se livraient à de l’espionnage en photographiant les installations militaires iraniennes.

Roxanne Tahbaz tient une photo de son père Morad Tahbaz, emprisonné en Iran (Stefan Rousseau/PA) (Archives PA)

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré : « Heureusement, les avoirs gelés de l’Iran en Corée du Sud ont été libérés et si Dieu le veut, aujourd’hui, ces avoirs commenceront à être entièrement contrôlés par le gouvernement et la nation.

« En ce qui concerne l’échange de prisonniers, il aura lieu aujourd’hui et cinq prisonniers, citoyens de la République islamique, seront libérés des prisons américaines », a-t-il ajouté.

«Cinq citoyens emprisonnés qui se trouvaient en Iran seront remis aux États-Unis.»

Il a déclaré que deux des prisonniers iraniens resteraient aux États-Unis.

Le transfert de fonds iraniens dans le cadre de l’accord a suscité des critiques de la part des républicains américains qui affirment que le président Joe Biden, un démocrate, paie en réalité une rançon pour les citoyens américains.