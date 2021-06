Un père britannique est devenu «totalement aveugle» après avoir été mordu par le roi Cobra a maintenant perdu l’usage de ses deux jambes, dit son frère

Un père devenu « totalement aveugle » après avoir été mordu par un cobra royal a maintenant perdu l’usage de ses deux jambes, a déclaré son frère.

Ian Jones, 49 ans, n’était qu’à 30 minutes de la mort après avoir été mordu au bras par le reptile venimeux dans un village indien en novembre de l’année dernière.

C’est le serpent King Cobra qui a mordu le travailleur caritatif britannique Crédit : PA

Le frère d’Ian, Mark, a déclaré que les perspectives pour son frère étaient « très sombres ».

Mark a déclaré: «Ce n’est pas bon, je le sais.

« Il commençait à s’améliorer, mais récemment – il y a un mois ou deux – les choses ont pris une autre tournure et il a complètement perdu l’usage de ses jambes maintenant. C’est très sinistre pour lui.

«Il m’a dit qu’il se détériorait à nouveau lorsque je lui ai parlé pour la dernière fois début mai, le jour de son anniversaire. Il a changé de numéro depuis et je n’ai pas eu de ses nouvelles depuis, mais les choses n’allaient pas bien.

« Ian m’a dit qu’il n’allait probablement pas récupérer l’usage de ses jambes. »

Le PDG de l’organisation caritative, M. Jones, de l’île de Wight, était dans le coma et ses proches ont déclaré qu’il était « touch and go » s’il se rétablirait.

Des collègues ont révélé que le père de deux enfants était «en train de se détendre» sur le lieu de travail de son organisme de bienfaisance, Sabirian, près de Jodhpur, au Rajasthan, lorsque le cobra à capuchon noir lui a mordu le bras et la main.

Au moment de la morsure, il luttait contre son deuxième épisode de coronavirus après avoir attrapé pour la première fois le virus mortel en mars.

Mike Bulpitt, qui travaille avec M. Jones depuis six ans, a déclaré que la morsure de serpent « avait exacerbé » ses symptômes de Covid-19.

Son association caritative a créé une page GoFundMe pour collecter des fonds pour payer ses soins et a révélé aujourd’hui qu’il est confiné dans un fauteuil roulant.

À quel point le King Cobra est-il dangereux ? Le King Cobra est l’un des serpents les plus venimeux de la planète et peut littéralement « se lever » et regarder une personne adulte dans les yeux. Lorsqu’ils sont confrontés, ils peuvent soulever jusqu’à un tiers de son corps du sol et continuer à avancer pour attaquer. Ils peuvent mesurer jusqu’à 18 pieds de long et peuvent délivrer suffisamment de venin en une seule bouchée pour tuer 20 humains ou même abattre un éléphant. Le venin du cobra royal affecte les centres respiratoires du cerveau, provoquant un arrêt respiratoire et une insuffisance cardiaque. Les serpents vivent principalement dans les forêts tropicales et les plaines de l’Inde, du sud de la Chine et de l’Asie du Sud-Est.

Un collègue, M. Bulpitt, a déclaré à The Sun Online : « Ian était en train de se détendre sur le lieu de travail caritatif quand il a été mordu entre l’avant-bras et la main par le Cobra.

« Il se sentait déjà un peu sous le temps avant la morsure qui, sans traitement, peut mourir dans les 30 minutes.

« Le venin de la morsure peut tuer un éléphant, et il a dû permettre au virus de se réinstaller.

« La morsure de serpent a exacerbé les symptômes de Covid, et il est tombé dans le coma pendant les deux ou trois jours suivants. »

La famille de M. Jones, qui vit avec sa femme et ses deux fils à Ryde, a précédemment déclaré qu’elle « ne sait pas ce que l’avenir lui réserve ».

Dans un communiqué, ils ont déclaré: « Ian a un long chemin à parcourir pour se rétablir et nous ne savons pas encore ce que l’avenir nous réserve, mais nous restons positifs et espérons que nous pourrons bientôt le ramener à la maison. »

M. Jones, qui aide les familles pauvres, a déjà lutté contre le paludisme et la dengue.

Le fils de Ian, Seb, a déclaré : « Papa est un combattant, pendant son séjour en Inde, il avait déjà souffert du paludisme et de la dengue avant même le Covid-19.

« Et pourtant, il était resté déterminé dans sa détermination à rester dans le pays et à poursuivre son travail pour aider les personnes qui avaient besoin de son soutien.

« Il n’avait pas pu rentrer chez lui en raison de la pandémie et en tant que famille, nous avons compris son désir de continuer à soutenir les nombreuses personnes qui comptaient sur lui.

« Nous étions naturellement inquiets pour lui, et quand nous avons appris qu’il avait également subi ce qui est généralement une morsure de serpent fatale en plus de tout ce qu’il avait traversé, nous ne pouvions honnêtement pas le croire. »

