Un père britannique en bonne santé décède subitement à Disneyland en Floride après avoir ingéré du fentanyl, un médicament tueur, quelques heures seulement après le déjeuner en famille

Un père britannique en bonne santé est décédé lors de vacances en famille à Disneyland après avoir ingéré le fentanyl, un médicament tueur.

Philip Weybourne, 40 ans, s’est effondré après être allé dans un bar, après avoir passé une journée de détente avec sa femme Dorlyn et leur jeune fils.

Un père britannique en bonne santé est décédé pendant des vacances en famille Crédit : Facebook

Il a été découvert que Philip Weybourne avait des niveaux mortels de fentanyl dans son système Crédit : Facebook

Il s’est effondré après être allé dans un bar Crédit : Google

Il a été découvert qu’il avait eu des niveaux mortels d’opioïdes synthétiques dans son système. On pense que la drogue a tué près d’un million de personnes aux États-Unis depuis 1999.

M. Weybourne a été transporté d’urgence à l’hôpital, mais son état s’est détérioré et il est décédé, a déclaré une enquête au Maidstone County Hall.

Mme Weybourne a déclaré dans un communiqué lu à l’audience: “Nous avons commencé nos vacances à Disney World, à Orlando, en Floride, le 20 mai 2022.

“Le 23 mai, nous nous sommes réveillés tard et n’avions pas de parcs à thème à visiter ce jour-là.

“Cela allait être une journée de détente, nous avons réservé un repas au Boat House, un restaurant de fruits de mer à Disney Springs qui propose également des visites en voitures amphibies d’époque.

“Mon fils et moi avions fait du shopping et avons rencontré Philip à 13h au Boat House.

«Nous avons eu le meilleur déjeuner, nous avons bu du champagne comme nous le faisions lorsque nous vivions à Dubaï.

“Ensuite, nous avons fait un tour en voiture amphibie et pour terminer notre journée, nous sommes retournés à l’hôtel vers 17h30.”

Son mari voulait continuer à boire alors il est allé seul à l’hôtel Yacht Club d’Epcot Resorts Boulevard après la douche, a-t-elle expliqué.

Mais deux heures plus tard, on lui a dit qu’il avait été transporté à l’hôpital par une ambulance.

Après s’être douché, il se dirigea vers le bar.

Deux heures plus tard, Mme Weybourne a entendu frapper à la porte de sa chambre d’hôtel et on lui a dit que son mari avait été transporté en ambulance à l’hôpital.

Mme Weybourne a déclaré: “Je leur ai demandé s’il s’agissait d’un coup de chaleur ou d’une crise cardiaque.”

Il a été emmené à AdventHealth Celebration, un petit hôpital de soins à Celebration, en Floride, dont les patients sont souvent des touristes visitant Disney World.

Mme Weybourne a ajouté: «Quand je suis arrivée à l’hôpital, je n’ai pas vu mon mari. Je me souviens juste que le médecin m’a dit l’heure de son décès, 20h06.

Les médecins ont dit à Mme Weybourne que son mari était décédé d’un arrêt cardiaque.

La coroner adjointe Catherine Wood a déclaré: “Cela a dû être très difficile et pénible pour la famille de M. Weybourne.

“Je ne connais pas les circonstances qui ont conduit à sa mort car M. Weybourne est décédé dans un autre pays.

«Il n’avait aucun problème de santé sous-jacent et je suis satisfait, après les conclusions de l’autopsie, que sa mort ait été causée par des niveaux mortels de fentanyl, un opioïde synthétique utilisé comme analgésique.

“Je présente mes sincères condoléances à la famille de M. Weybourne.

«Cela a dû être un grand choc et non quelque chose que vous deviez revivre lors de l’enquête.

“J’espère que vous pourrez commencer à reconstruire vos vies.”