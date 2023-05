Un père britannique de 73 ans s’est noyé pendant des vacances en famille en Turquie quelques minutes après que sa femme l’a laissé sur la plage et est retourné à l’hôtel

Un père BRIT s’est noyé lors de vacances en famille en Turquie quelques minutes après que sa femme l’a laissé sur la plage et est retourné à l’hôtel.

Philip Terrence Jarvis, 73 ans, du Pays de Galles, est allé nager dans la mer alors qu’il se trouvait dans un lieu de villégiature à Antalya.

Philip Terrence Jarvis, 73 ans, est allé nager dans la mer alors qu’il se trouvait dans un complexe de vacances à Antalya Crédit : Alamy

Le retraité a décidé d’aller se promener et de se baigner avant que la tragédie ne se déroule en septembre de l’année dernière.

Sa femme ne l’a pas vu pendant environ 30 minutes et a supposé qu’ils se retrouveraient à l’hôtel.

Peu de temps après, le fils du couple a aperçu des ambulances sur la plage.

Une enquête a appris que Phillip avait été trouvé « insensible et immobile ».

Malgré tous les efforts des services d’urgence, il a malheureusement été déclaré mort sur les lieux.

Une autopsie a révélé plus tard qu’il était décédé des suites d’une noyade et d’une maladie cardiovasculaire avancée.

L’officier coroner Catherine Burnell a déclaré: « M. Jarvis était en vacances avec sa famille.

« Le 9 septembre 2022, il est allé se promener le long de la plage et dans la mer pour se baigner.

« Sa femme ne l’a pas vu pendant environ 30 minutes et est retournée à l’hôtel en supposant qu’il la retrouverait là-bas.

« Peu de temps après, son fils a vu deux ambulances se rendre sur la plage.

« Il a remarqué que les ambulanciers soignaient son père et on lui a dit que M. Jarvis avait été retrouvé insensible et immobile dans l’eau.

« Malheureusement, malgré les efforts des ambulanciers, M. Jarvis est malheureusement décédé.

« Le défunt a été identifié par sa famille le 9 septembre 2022. »