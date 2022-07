Un père britannique de 51 ans craignait de se noyer après avoir sauté dans le lac pour sauver son fils de 14 ans en vacances en Italie, salué comme un “héros”

Un père BRIT craignant de s’être noyé après avoir sauté dans le lac de Garde pour sauver son fils de 14 ans pendant ses vacances en Italie a été salué comme un “héros”.

Une vaste recherche a été lancée pour retrouver Aran Chada, 51 ans, qui a disparu après avoir plongé dans le plus grand lac du pays pour sauver l’adolescent, selon le Sunday Times.

Alamy

Un père britannique a disparu et est présumé noyé dans le lac de Garde[/caption]

Le directeur des ventes profitait d’une excursion en bateau pour fêter son prochain anniversaire avec son partenaire, son fils et sa fille de sept ans lorsque la catastrophe a frappé.

Ils étaient à environ 500 m du rivage sur le bateau de plaisance loué quand Aran a remarqué que l’adolescent avait eu des ennuis dans l’eau.

Le papa courageux a pu sauver le jeune et le ramener au bateau, où sa mère effrénée l’a ramené à bord.

Mais Aran a ensuite glissé sous la surface après avoir « peut-être subi une crise » sous le regard horrifié de sa famille, a déclaré le commandant des garde-côtes Antonello Ragadale.

Les cris à l’aide de la mère ont alerté d’autres bateaux et une unité de garde-côtes qui se sont précipités sur les lieux près de la ville lacustre de Limone.

Une équipe de bateaux de sauvetage, d’hélicoptères, de plongeurs et même d’un robot sous-marin ont été déployés sur le lac de Garde pour aider à localiser Aran.

Ils ont passé des heures à fouiller le lac, qui atteint jusqu’à 300 mètres de profondeur à certains endroits, mais n’ont trouvé aucune trace de l’homme de 51 ans.

Les efforts de sauvetage se sont poursuivis tard dans la nuit de vendredi alors que la femme, son fils de 14 ans et sa fille de cinq ans attendaient une mise à jour sur l’état de santé de leur père.

Aran – qui serait directeur d’une société dans l’industrie pétrolière et devait fêter son anniversaire mardi prochain, selon le Daily Mail – séjournait à l’hôtel quatre étoiles voisin Hotel du Lac et Du Parc à Riva del Garda.

On craint que le héros britannique papa ne soit la troisième personne à se noyer au lac de Garde en une semaine après la mort de deux hommes – âgés de 36 et 41 ans – dans des incidents distincts.

Un témoin oculaire a déclaré aux médias locaux : « Nous étions à environ 100 mètres du rivage lorsque nous avons entendu une femme crier à l’aide.

“J’ai regardé et elle était sur un bateau avec deux enfants qui criaient et pointaient vers l’eau, alors nous avons appelé les services d’urgence et ils sont arrivés très rapidement.”





Les responsables pensent que l’homme a peut-être souffert d’une crise de choc thermique causée par l’eau froide.

Des unités des garde-côtes, un bateau de lutte contre les incendies et plusieurs navires volontaires ont été utilisés dans la recherche tandis qu’un hélicoptère scrutait l’eau.

Un robot caméra et une équipe spécialisée de plongeurs ont été déployés pour écumer le lit du lac.

Le commandant des garde-côtes du lac de Garde, Antonello Ragadale, a déclaré à MailOnline que la recherche du Britannique disparu “a duré plusieurs heures vendredi jusqu’à ce qu’il fasse noir et reprenne aux premières lueurs du jour samedi”.

Il a déclaré que le temps venteux gênait les équipes de recherche qui “continuaient aussi longtemps qu’il le faudrait pour que nous puissions apporter un peu de réconfort à la pauvre femme et à ses enfants”.

Les garde-côtes ont déclaré: « Toute la famille est très bouleversée et s’est vu proposer des conseils pendant la recherche et le consulat britannique a été informé.

« L’eau descend à plus de 200 m à certains endroits donc nous utilisons des plongeurs et des robots sous-marins.

« Le père a été très courageux dans ce qu’il a fait. Il a vu son enfant en danger et il a fait ce que n’importe quel parent aurait fait et a essayé de le sauver, ce qu’il a fait, mais malheureusement, il semblerait qu’il ait perdu la vie.

Le lac de Garde est un lieu touristique populaire du nord de l’Italie, connu pour ses paysages à couper le souffle et son paysage de montagne spectaculaire.

Les Britanniques affluent chaque année vers cet endroit somptueux et l’ancienne PM Theresa May est connue pour être une visiteuse régulière.

Un porte-parole des garde-côtes a déclaré: «La famille a loué un bateau à une entreprise locale pendant deux heures et demie et devait le rendre un peu avant l’accident.

“L’homme a plongé pour sauver son aîné qui était en difficulté et il a réussi à le repousser vers le bateau mais il a ensuite eu des ennuis.

« Il faisait très chaud vendredi après-midi mais l’eau était une bonne dizaine de degrés plus froide donc il est possible qu’il ait eu une crise à cause du choc thermique.

“Les recherches ont duré près de sept heures et se sont arrêtées quand il faisait noir, mais elles ont maintenant repris. La famille est dans leur hôtel avec la police et un psychologue leur a été proposé pour les accompagner.

Un porte-parole du Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement a déclaré que le département soutenait la famille de l’homme et était en contact avec la police italienne.