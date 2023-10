Un père britannique de 43 ans a « violé l’amie de son fils à l’hôtel de Magaluf avant de faire ses valises et de s’enfuir vers l’aéroport de Palma »

Un BRITANNIQUE a été accusé du viol d’une amie de son fils dans un hôtel de Magaluf et a averti qu’il risque jusqu’à neuf ans de prison s’il est reconnu coupable.

Les avocats de l’homme de 43 ans n’ont pas réussi à conclure un accord de plaidoyer avec les procureurs de la République devant un tribunal de Majorque aujourd’hui.

L’audience qui s’est tenue à Palma, la capitale de l’île, s’est terminée par la date du procès fixé en février de l’année prochaine pour l’agression sexuelle présumée de mai.

Le suspect, qui n’a pas été nommé par la police ou les autorités judiciaires avant son procès, a été arrêté à l’aéroport de Palma après avoir « fait ses valises et tenté de retourner au Royaume-Uni quelques heures plus tard ».

La Britannique, qui serait âgée d’une vingtaine d’années, a déclaré aux détectives qu’elle avait été forcée d’avoir des relations sexuelles après avoir passé la dernière nuit de ses vacances dans la même chambre que son ami et son père, car elle devait rentrer au Royaume-Uni quelques heures plus tard et avait déjà quitté sa propre chambre.

L’homme plus âgé l’aurait surprise au milieu de la nuit après avoir « profité » du fait qu’elle avait consommé une grande quantité d’alcool et qu’elle dormait profondément sur un canapé-lit, alors qu’elle se réveillait et le suppliait d’arrêter. .

Les rapports de l’époque indiquaient que le fils du père était toujours en train de faire la fête.

La police a été alertée après qu’elle ait fui l’hôtel anonyme et sonné l’alarme dans un bureau de la Garde civile près de la zone festive de Punta Ballena à Magaluf aux premières heures du 9 mai de cette année.

Le respecté quotidien majorquin Ultima Hora a déclaré que les policiers avaient recueilli une déclaration d’elle avant de se rendre à l’hôtel et que l’homme qu’ils recherchaient avait déjà quitté l’hôtel.

Il a été arrêté à la porte d’embarquement de son vol, après avoir prétendument mis fin prématurément à ses vacances en reprogrammant son retour quelques jours avant son départ initial en achetant un nouveau billet de retour.

Un juge d’instruction a ordonné sa détention provisoire après qu’il ait été conduit au tribunal pour un interrogatoire lors d’un huis clos au cours duquel la victime présumée a donné sa version des faits.

Il serait détenu en prison depuis son arrestation en mai.

En plus d’une peine de neuf ans de prison s’il est reconnu coupable des faits reprochés, les procureurs de l’État souhaitent également que le violeur accusé soit traduit devant le tribunal aujourd’hui pour verser à sa victime présumée 8 700 £ d’indemnisation s’il était reconnu coupable du crime sexuel.

Les stations balnéaires de Magaluf et de S’Arenal, à l’est de la capitale insulaire, ont été secouées cet été par plusieurs agressions sexuelles présumées impliquant des touristes étrangers, notamment des viols collectifs.

Une Britannique de 18 ans aurait été victime d’un viol collectif dans un hôtel de Magaluf aux premières heures du 14 août.

Cinq ressortissants français et un Suisse ont été arrêtés et placés en détention dans l’attente d’une information judiciaire en cours. Deux autres suspects ont ensuite été détenus en France en vertu de mandats d’arrêt européens.

Plus tôt cette semaine, il est apparu que les touristes britanniques mal élevés risquaient d’être bannis des îles Baléares en vertu de nouvelles propositions controversées étudiées par les chefs du gouvernement régional.

Le directeur du tourisme des îles, Jaume Bauza, a confirmé lundi que les vacanciers qui enfreignent les règles strictes mises en place pour réprimer les visiteurs antisociaux pourraient être mis sur liste noire.

Un décret sur le tourisme ivre a été adopté début 2020 pour certaines zones comme Magaluf à Majorque et le West End de San Antonio à Ibiza voisine.

Il prévoyait des amendes allant jusqu’à 50 000 £ pour les vacanciers surpris en train de sauter du balcon de leur hôtel et des limites sur la quantité d’alcool servie avec les repas dans les hôtels tout compris.