Un père britannique de 33 ans se bat pour sa vie dans le coma après s’être cogné la tête sur le sol de l’hôtel lors d’une saisie le dernier jour des vacances au Mexique

Un père BRIT se bat pour sa vie dans le coma après s’être cogné la tête sur le sol d’un hôtel lors d’une crise le dernier jour de ses vacances au Mexique.

Le père de quatre enfants, Paul McKenna, devait rentrer au Royaume-Uni avec sa famille dimanche après des vacances de deux semaines à Cancun lorsqu’il est soudainement tombé malade.

Paul McKenna est dans un coma artificiel après avoir eu une crise et s’être cogné la tête Crédit : GoFundMe

Paul avait passé deux semaines de vacances avec sa famille à Cancun, au Mexique Crédit : Getty

L’électricien de 33 ans a été transporté d’urgence à l’hôpital avec une hémorragie cérébrale présumée après avoir eu une crise et s’être cogné la tête contre le sol de sa chambre d’hôtel.

Le père a été déplacé entre trois hôpitaux différents au cours des deux derniers jours pour accéder au traitement spécialisé nécessaire pour le maintenir stable, a déclaré sa famille.

Paul serait maintenant sous assistance respiratoire dans un coma provoqué avec sa femme et ses enfants à son chevet.

Sa famille et ses amis pensent qu’il a eu une crise après avoir attrapé un insecte pendant les vacances et qu’il a empiré.

Pal Joe Snellgrove a déclaré au Liverpool Echo: “Ils pensent que cela a commencé par une sorte de bogue parce que la famille était malade.

“Puis dimanche, il a eu une crise, est tombé et s’est cogné la tête. Il a ensuite été plongé dans le coma.

“La préoccupation actuelle est qu’il a eu une hémorragie cérébrale, mais la première pensée a été qu’il a eu un accident vasculaire cérébral.

“Il y a encore de l’incertitude quant à ce qui s’est réellement passé.”

Joe a ajouté: “Nous sommes dévastés.

“C’est un gars brillant et il aiderait tout le monde, comme l’année dernière lors d’une tempête, j’ai eu des dégâts à ma maison et il est venu aider immédiatement.

“Il est vraiment bien connu dans la communauté et tout le monde se sent très bouleversé et inquiet.”

Une page JustGiving au profit du père a permis de récolter près de 25 000 £ jusqu’à présent.

L’icône de Liverpool, Jamie Carragher, a versé 5 000 £ pour aider Paul.

James Stanley, qui a lancé la collecte de fonds, a déclaré: “Alors qu’il était en vacances en famille au Mexique avec sa femme, ses jeunes enfants et sa famille, Paul a subi une hémorragie cérébrale présumée et a été transporté d’urgence à l’hôpital.

“Paul est actuellement sous respirateur artificiel, son état est actuellement grave mais stable.

“Son assurance voyage ne couvre pas son état actuel, de sorte que la famille a déjà engagé des dizaines de milliers de frais pour les soins médicaux, l’hébergement et les produits essentiels, car cela se produit le dernier jour de leurs vacances.

“Ses amis proches et sa famille essaient d’aider sa femme Amy à élever autant que possible afin qu’ils puissent payer pour la meilleure qualité de soins possible et pour s’assurer qu’ils peuvent rester avec lui pendant cette période toute rééducation dont il aura besoin quand il vient.

“Paul est un garçon incroyable avec une famille merveilleuse et un grand ami pour beaucoup, alors s’il vous plaît, si vous pouvez le trouver dans votre cœur en ces temps difficiles, toute aide serait grandement appréciée.”

La famille espère récolter 100 000 £ pour aider papa Paul.