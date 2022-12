Un père britannique a mystérieusement été retrouvé mort avec un «sac poubelle noir enroulé autour de la tête» après que sa femme soit allée à l’école

Les COPS enquêtent sur la mort mystérieuse d’un père britannique qui aurait été retrouvé avec un sac poubelle enroulé autour de sa tête au Cambodge.

Jonathan Stock, 34 ans, de Newcastle upon Tyne, dormait à la maison lorsque sa femme Meiling, 39 ans, et leurs deux enfants sont partis mercredi pour l’école dans la province de Battambang.

Un père britannique aurait été retrouvé mort avec un sac poubelle autour de la tête

Cependant, lorsque sa femme est rentrée chez elle trois heures plus tard, Jonathan, vêtu d’une chemise bleue et d’un short noir, a été retrouvé sans vie devant la porte de leur maison dans le quartier Sangke de la ville.

Sa femme choquée a déclaré à la police qu’un sac en plastique noir, trouvé par les enquêteurs à environ 2 pieds du corps, lui couvrait la tête lorsqu’elle l’a vu. Elle aurait appelé ses proches à l’aide et le sac a été retiré.

Le commissaire adjoint de la police provinciale, Lim Puthyla, qui enquête sur l’affaire, a déclaré: «M. Stock a été retrouvé mort par sa femme à la maison. Nous suivons le dossier de près.

«Nos enquêteurs interrogeront d’autres personnes qui connaissaient le défunt. Nous trouverons la véritable cause de la mort.

“Actuellement, nous n’avons que le témoignage d’un seul témoin.”

Les médias locaux ont rapporté qu’il y avait des “incohérences” entre le témoignage de l’épouse à la police et ce qu’elle a dit aux journalistes. Il a été rapporté qu’on ne sait pas où se trouvait Jonathan lorsqu’elle est partie, elle aurait dit à un journaliste qu’il préparait le petit-déjeuner.

Les médias locaux ont également rapporté que des voisins avaient déclaré que le couple “était souvent en conflit” et qu’ils avaient eu “une dispute” la nuit précédente.

Ko Sun Kaing, le directeur du Bureau des crimes graves, a déclaré que la police examinait également les suggestions que Jonathan avait subi une crise cardiaque. Cependant, ils attendent les résultats d’une autopsie.

Il a ajouté: «Je ne connais pas encore la cause du décès car je n’ai pas reçu le rapport du district. Je suis descendu sur les lieux pour observer les enquêteurs travailler.

S’adressant à la police, Meiling a déclaré qu’elle avait laissé son mari seul dans la chambre.

Elle a déclaré: «J’ai réveillé mon enfant et nous sommes allés à son école chinoise. Mon mari a demandé à dormir plus.

« Après l’école, je suis allé manger des nouilles au marché. Quand je suis arrivée à la maison vers 9 h 20, j’ai vu mon mari mort près de la porte.

Meiling, qui est mariée à l’enseignant de l’école missionnaire chrétienne Jonathan depuis une dizaine d’années, aurait appelé sa mère et son frère à l’aide et aurait contacté la police.

La police et des experts médico-légaux sont allés pratiquer une autopsie. L’incident a d’abord été exclu comme un suicide, mais les autorités ont été invitées à enquêter davantage à la suite de spéculations sur sa mort.

Jonathan, qui a vécu au Cambodge pendant plus d’une décennie, a enseigné à l’école chrétienne SBS de la province et a écrit plusieurs livres sur la langue khmère. Il parlait couramment la langue parlée et écrite et a aidé sa femme à gérer leur entreprise de café.

Les officiers recherchent maintenant d’autres témoins car ils n’ont recueilli des informations que de sa femme, Meiling, qui a été la dernière à voir Jonathan vivant avant de le retrouver mort.

Pendant ce temps, l’ambassade britannique à Phnom Penh a déclaré qu’elle n’avait aucune objection à ce que la famille de Jonathan organise les funérailles. Ils ont également informé la famille de Jonathan au Royaume-Uni.

Il a déclaré: “Nous demandons aux autorités locales compétentes de nous aider dans cette affaire et de permettre à la famille de procéder aux arrangements funéraires en conséquence.”

CECI EST UNE HISTOIRE EN DÉVELOPPEMENT…

