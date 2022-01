Un père britannique, 68 ans, tué après être tombé dans une rivière lors d’un rituel de yoga en Inde alors que sa famille dit qu’il est « très regretté »

Un papa a été tué après s’être cogné la tête et être tombé dans une rivière lors d’un rituel de yoga en Inde, selon une enquête.

Iain Francis, 68 ans, du Devon, aurait été inconscient du coup au moment où il a glissé dans l’eau.

Iain Francis est décédé lors d’une retraite de yoga en Inde Crédit : MEN Media

Il se serait rendu en Inde en octobre 2018 pour profiter de cette retraite dans un climat plus chaud avec des visites régulières au Royaume-Uni.

Le directeur de l’hôtel où séjournait M. Francis a déclaré aux flics que le Britannique ferait du yoga et des exercices corporels au bord d’une rivière à proximité.

Il s’est rappelé qu’il était allé à la rivière et avait vu M. Francis flotter dans l’eau en short avec ses effets personnels sur la rive de la rivière.

Une enquête policière a confirmé que M. Francis était tombé accidentellement dans la rivière et s’était cogné la tête contre un rocher en se jetant dans l’eau.

Sa fille Angela a déclaré: « C’était un bon nageur, bien qu’il n’ait pas essayé d’aller dans l’eau beaucoup ou pendant de longues périodes ces dernières années. »

La conclusion du coroner était qu’il était décédé par noyade accidentelle et qu’il n’y avait aucune implication de tiers.

Une autopsie menée en Inde a confirmé que la cause du décès de M. Francis était la noyade.

Il a été noté qu’il y avait des lacérations au cuir chevelu et une blessure profonde sur le côté gauche du sommet de sa tête.

L’enquête au County Hall d’Exeter a appris mardi que la famille avait enduré une longue attente pour plus d’informations du Foreign Commonwealth Office.

Les autorités indiennes auraient traîné les pieds en raison de la pandémie de Covid, confirmant seulement maintenant les détails entourant sa mort – trois ans plus tard, elle a eu lieu.

Suite à l’enquête, ses filles ont rendu hommage à M. Francis et ont déclaré: « Notre père était merveilleusement attentionné, drôle, sensible et généreux.

« Il avait un esprit, un cœur et une présence comme personne d’autre et il nous manquera toujours beaucoup. »

M. Francis a été plombier pendant de nombreuses années, mais a également eu une longue carrière en tant que consultant financier dans des programmes agricoles étrangers.

Après sa retraite, il s’est rendu seul en Inde et a séjourné dans le district de Koppal au Karnataka.

Il a travaillé dans 13 pays dont le Nigeria, le Vietnam et le Bangladesh avant sa mort à Hanumanahalli Thungabhandra River Gangavathi.