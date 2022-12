Un père bat brutalement son fils devant ses amis

Une vidéo d’un père battant brutalement son fils avec une chaussure est récemment devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans le clip désormais viral, on peut voir l’homme battre à plusieurs reprises son fils devant ses amis. Le clip de 22 secondes s’ouvre sur un groupe de garçons assis confortablement sur un rocher à l’intérieur d’une maison délabrée et jouant aux cartes.

Bientôt, le père de l’un des garçons les repère. Dans un accès de rage, il se met à frapper son fils dans le dos et sur la tête avec sa chaussure.

La vidéo virale a été partagée sur Twitter le 16 décembre. “L’amour du père a pris fin de nos jours”, lit-on dans le tweet. Jusqu’à présent, la vidéo a accumulé plus de 16 000 vues et plus de 193 personnes l’ont retweetée.

Regardez la vidéo ci-dessous :

Peu de temps après la diffusion de la vidéo sur la plateforme de micro-blogging, plusieurs utilisateurs ont afflué vers la section des commentaires pour partager leurs points de vue. L’un des utilisateurs a fait remarquer: “Cet amour est utilisé pour montrer le bon chemin aux enfants, en particulier aux fils et continuera à montrer la bonne direction aux enfants.”

Un autre a souligné : “Ses amis s’amusent beaucoup en le battant.” Un troisième utilisateur a ensuite salué l’action du père en notant: “Très bien… Si vous n’étudiez pas, votre avenir sera ruiné.” Dans le même temps, beaucoup critiquaient la méthode entreprise par le père et lui reprochaient sa démarche violente.

Que pensez-vous de la manière dont le père a géré la situation ?

