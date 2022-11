Un père au cœur brisé rend hommage au “sourire magnifique” de son fils après qu’un garçon de 12 ans, piéton, a été renversé par une voiture dans un fracas d’horreur

Un père DÉVASTÉ a rendu hommage à son fils après que le jeune a été tué dans un fracas d’horreur.

Tyler, 12 ans, rentrait de l’école à pied lorsqu’il a été heurté par une voiture à Crawley, dans le Sussex, vendredi après-midi.

Tyler, 12 ans, est mort dans un accident d’horreur

Plusieurs hommages floraux ont été laissés sur les lieux Crédit : Eddie Mitchell

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux vers 14 h 45 et le jeune a été transporté d’urgence à l’hôpital, mais est malheureusement décédé peu de temps après.

Plusieurs hommages floraux et ours en peluche ont été laissés sur les lieux alors que les flics demandent des informations relatives à l’accident.

Un hommage laissé par le père de Tyler parle de son “sourire magnifique” et de son “bon cœur”.

Son père au cœur brisé l’a également appelé “l’étoile la plus brillante qui brille dans le ciel nocturne” dans l’hommage émouvant.

Une page de collecte de fonds a été lancée pour collecter des fonds pour les funérailles de Tyler.

On y lit : “mes bons amis ont perdu leur fils de 12 ans après qu’il a été renversé par une voiture en sortant de l’école.

“Tyler était l’un des garçons les plus gentils que l’on puisse rencontrer, il n’a jamais eu de mauvais os dans son corps et a toujours aidé les gens chaque fois qu’il le pouvait.

“Je crée cette page car j’aimerais obtenir les fonds nécessaires pour que sa famille puisse lui offrir le meilleur envoi et celui qu’il mérite, mais aussi une pierre tombale pour que tous ceux qui aiment Tyler et qui ont eu le plaisir de le rencontrer puissent visiter et déposer des fleurs ainsi que rendre hommage pour les années à venir.”

Jusqu’à présent, les sympathisants ont fait don de plus de 10 000 £.

La police de Sussex aimerait parler à toute personne qui a été témoin d’une partie de l’incident ou qui possède des images pertinentes de la caméra de tableau de bord.

Toute personne disposant d’informations peut contacter la police de Sussex sur collision.appeal@sussex.police.uk, en citant la série 750 du 25/11.

Ceux qui souhaitent donner des informations de manière anonyme peuvent contacter l’organisation caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.