Un père au cœur brisé rend hommage au garçon, un, tué après avoir été heurté par une jeep et jure de “t’aimer toujours”

LE papa au coeur brisé d’un garçon d’un an percuté et tué par une jeep a aujourd’hui rendu hommage à son “fils chéri”.

Le tout-petit, nommé localement Brandon Thomas Byrne, était avec sa famille pour rendre visite à des parents lorsque la tragédie s’est déroulée.

Brandon Thomas Byrne a été tragiquement tué après avoir été heurté par une jeep Crédit : RIP.ie

Fleurs, bougies et images en hommage au tragique Brandon Crédit : Paddy Cummins – The Sun Dublin

Le petit Brandon, 21 mois, est resté dans les mémoires comme «le plus beau petit fils léger et adorable de Louise Kehir et Andrew Byrne et le petit-fils chéri de James, Noelene et Fran».

Postant en ligne, le père dévasté Andrew a déclaré: “C’était mon fils chéri, je t’aime toujours jusqu’à la fin des temps.”

La famille basée à Dublin était à Roscommon pour rendre visite à sa famille lorsque la tragédie s’est produite vers 9 heures du matin vendredi.

Des hommages floraux et des photos du jeune ont été laissés sur les lieux de la collision à Ballinagare hier.

Le petit garçon sera inhumé demain à Clonsilla, Dublin.

Brandon se reposera à la maison familiale de Clonsilla ce soir à partir de 18 heures avant d’être amené pour la messe des anges à l’église Saint-Philippe l’Apôtre, Mountview, Clonsilla à 10 heures demain.

Il sera inhumé au cimetière de Mulhuddart.

Un avis de décès en ligne a déclaré que Brandon « est passé paisiblement entouré de sa famille qui l’aime et le chérit » et a ajouté qu’il « manquera beaucoup à ses parents, grands-parents, ses oncles Richard et Mark, parents, amis et voisins ».

Des proches en deuil ont ajouté: “Il sera toujours à jamais dans nos cœurs.”

Le père George Adzato, de la paroisse de Mountview et Blakestown, a déclaré au Irish Sun : “C’est une terrible tragédie, il y a une profonde tristesse dans la communauté locale.”

La communauté de Ballinagare, Co Roscommon, a été sous le choc après l’horrible tragédie.

Le prêtre local, le père Neil Devine, a offert des prières pour Brandon pendant la messe dominicale dans le parc français voisin.

Il a déclaré: “Nous prions pour le défunt et ses proches, en particulier le petit Brandon qui a été impliqué dans un accident tragique dans notre région plus tôt cette semaine.”

Le père Devine a déclaré à The Irish Sun : « Moi-même et tout le district local sommes complètement choqués.

« Vous ne vous attendez jamais à quelque chose comme ça dans votre paroisse locale et c’est une chose à laquelle aucune famille ne devrait jamais avoir à se préparer.

« TERRIBLE TRAGÉDIE »

“Nos pensées et nos prières accompagnent cette famille en ce moment terrible.”

Un local a déclaré : « C’est une tragédie absolument terrible, nous n’arrivons toujours pas à y croire, c’est vraiment déchirant.

“Cette pauvre famille ne sera plus jamais la même.”

Une autre maman locale a déclaré: “Toute la ville est dévastée.”

Le conseiller local du district municipal de Boyle, Joe Murphy, a déclaré: «C’est une tragédie absolument terrible, mon cœur et mes prières vont à la famille du pauvre jeune enfant et à toutes les personnes impliquées dans l’accident.

«Ce sera si dur pour le pauvre conducteur et sa famille aussi.

“Il y a juste un terrible nuage au-dessus de Ballinagare à la minute, et pas seulement là-bas mais dans tout Roscommon, nous ne pouvons tout simplement pas y croire.”