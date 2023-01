Un père au cœur brisé raconte le moment où il a trouvé sa fille poignardée à mort par un amant possessif – alors que la bête est emprisonnée à vie

Un père au CŒUR BRISÉ qui a trouvé sa fille poignardée à mort par un monstre possessif a déclaré qu’il voyait toujours son corps dans ses rêves.

Clair Ablewhite, 47 ans, a été tuée dans son chalet à Colston Bassett, Nottinghamshire, par John Jessop, 26 ans, après avoir rompu leur romance.

Clair Ablewhite, 47 ans, a été retrouvée morte à l’intérieur de son chalet par son père désemparé Graham Tinkley Crédit : Raymonds Press

John Jessop a poignardé la mère de trois enfants au cou et à la poitrine chez elle Crédit : PA

Son père au cœur brisé a dit qu’il était toujours hanté par la scène ensanglantée 1 crédit

Le père désemparé Graham Tinkley, 75 ans, a retrouvé le corps de la promeneuse de chiens Clair, dans sa nouvelle maison de 450 000 £ en février dernier.

La maman de trois enfants avait commencé à voir Jessop après la rupture de son mariage de 28 ans.

Il a parcouru 17 miles à vélo jusqu’à son domicile – qu’elle n’avait vécu que depuis un mois – tard dans la nuit et il a lancé une attaque « persistante et brutale » dans la nuit du 25 février de l’année dernière.

Elle a subi des coups de couteau au cou et à la poitrine, ainsi qu’une série de coups contondants et de blessures défensives.

Le courageux père Graham s’est désespérément battu pour sauver la vie de sa fille après l’avoir découverte, alors qu’au même moment, Jessop aurait bu avec des amis.

La découverte choquante a déclenché une enquête policière et une longue saga qui s’est terminée cette semaine avec Jessop emprisonné à vie au Nottinghamshire Crown Court.

Et Graham a admis qu’il faisait toujours des cauchemars et avait du mal à dormir après cette épreuve déchirante.

M. Tinkley, qui a trouvé sa fille allongée près de la cheminée toujours en pyjama, a déclaré au tribunal: “À ce jour, je me réveille la nuit; crises de panique. Je vois Clair dans mes rêves.

“Je vois du sang jaillir de sa gorge en essayant de ressusciter son cadavre.”

Il a également eu un nouveau chagrin après que sa femme, Sandra, ait reçu un diagnostic de cancer à la suite de la tragédie.

Graham a déclaré: “C’était absolument terrible. Tout cela reste un cauchemar. Nous y pensons tout le temps, nous ne pouvons même pas nous promener.

“Nos vies ont été détruites. Ma femme a eu un cancer depuis que c’est arrivé, parce qu’elle a fumé tellement de cigarettes pour faire face à tout ça.”

Il a ajouté: “Clair a déménagé dans le nouvel endroit parce qu’elle voulait un nouveau départ dans la vie après son divorce. Elle était très populaire et aimée, et plus de 400 personnes ont assisté à ses funérailles.”

Jessop, qui a rencontré son amant sur le site Facebook Dating en septembre 2021, a été arrêté 11 jours après le meurtre à la suite d’une chasse à l’homme.

Un tribunal a appris que trois jours plus tôt, il avait dit à des amis en prenant un verre : “Je suis en sursis. Cela pourrait être ma dernière soirée.”

Jessop a plaidé coupable de meurtre lors d’une audience précédente et a été condamné mercredi.

Le tueur au cœur froid a été emprisonné à perpétuité avec une peine minimale de 17 ans et huit mois.

Jessop a été identifié comme suspect via la vidéosurveillance fournie par un voisin de Mme Ablewhite, qui dirigeait une entreprise de promenade de chiens depuis son domicile à Hall Lane.

Les agents ont déclaré que la victime utilisait un site de rencontres et avait communiqué avec Jessop via les réseaux sociaux et WhatsApp.