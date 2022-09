Un père au CŒUR BRISÉ a accidentellement renversé et tué son fils de trois ans alors qu’il jouait sur son vélo à la ferme familiale, une enquête a été entendue aujourd’hui.

Ianto Jenkins est décédé devant son domicile dans la région de Clynderwen, dans le Pembrokeshire, le 3 août 2021, après que son père ne l’ait pas vu dans les rétroviseurs de la camionnette.

Le père Guto Jenkins, 32 ans, s’éloignait de la ferme pour effectuer une livraison de terre arable lorsque le petit Ianto a été écrasé et a subi une blessure mortelle à la tête.

Guto a déclaré dans un communiqué qu’il prévoyait d’emmener Ianto avec lui lors de la livraison, mais le tout-petit a changé d’avis et voulait continuer à jouer sur son vélo avec ses cousins.

Le tribunal du coroner du Pembrokeshire et du Carmarthenshire a entendu que Guto était “satisfait qu’il était en sécurité” avant de s’éloigner dans le camion argenté Volkswagen Amtrak.

Il a déclaré: «Satisfait que c’était sûr, je me suis éloigné et j’ai conduit sur la route. Je n’ai vu Ianto nulle part près de la Volkswagen ou de la remorque.

“J’étais convaincu que c’était clair et sûr pour moi de m’éloigner.

«Je ne l’ai vu à aucun moment malgré la vérification de mon miroir et par-dessus mon épaule.

« Je n’ai rien vu, entendu ou ressenti d’inhabituel.

“J’ai reçu un appel de ma mère disant ‘Ianto est mort’. C’était le pire appel de ma vie.

Guto, qui est divorcé de la mère de Ianto, a déclaré qu’il n’avait même pas quitté la ferme lorsqu’il a reçu l’appel téléphonique de sa mère l’informant.

Il a dit: “Je n’ai aucune idée de la façon dont Ianto a été frappé. Je ne sais pas quelle partie de la caravane l’a frappé.

“J’ai encore des flashbacks. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à Ianto et aux circonstances de sa mort à l’âge de trois ans.

“C’est un cauchemar éveillé avec lequel je vivrai pour le reste de ma vie.

“La douleur et la culpabilité ne partiront pas.”

L’enquête à Llanelli, au Pays de Galles, a appris que Ianto et sa sœur séjournaient avec leur père dans la ferme laitière familiale.

La grand-mère de Ianto, Menir Jenkins, 61 ans, a déclaré à l’enquête qu’elle travaillait sur son ordinateur portable dans la ferme lorsque la sœur aînée de Ianto, Seren, est arrivée en criant “Mamu (corr) Ianto est mort”.

Elle a dit : « C’est une enfant si dramatique que je pensais qu’elle exagérait et Ianto s’était écorché le genou.

“Je pouvais le voir allongé sur le sol et je pensais qu’il était tombé de son vélo et s’était effleuré le genou, mais alors que je me rapprochais et que j’étais à quelques centimètres, je pouvais voir que l’arrière de sa tête était ouvert.”

Mme Jenkins a déclaré qu’elle avait couvert le corps de Ianto dans une serviette et avait appelé son fils pour lui annoncer la terrible nouvelle.

Elle a ensuite appelé la mère de Ianto, Chloe Picton, 27 ans, qui était absente avec son nouveau partenaire à l’époque.

Mme Jenkins a déclaré: «Je lui ai dit que j’étais tellement désolée que ce soit si tragique et je l’ai étreinte et elle m’a étreint en retour.

“Elle n’arrêtait pas de dire ‘Je n’arrive pas à y croire, je veux voir mon bébé.'”

Chloé a rendu hommage à son fils l’année dernière en disant: “Ianto était mon garçon aux yeux bleus, il était une source d’inspiration pour la vie, c’était un gentil petit garçon qui souriait et riait toujours.

“Son meilleur ami était sa sœur aînée Seren, qui était toujours jointe à la hanche.

“Ianto adorait aller à la crèche et était ravi de commencer sa première journée à l’école à Ysgol Beca à Efailwen en septembre.

“Il adorait être à la ferme et monter sur le tracteur avec son papa.

“Ianto et moi avions un lien très fort, il était ‘le petit garçon de maman’ et était toujours à mes côtés partout où nous allions, maintenant cela m’a été enlevé.

“Aucun parent ne devrait perdre un enfant et j’aimerais que les gens respectent nos souhaits, nous donnant de l’espace en cette période très difficile et déchirante.”

Le pathologiste Dr Andrew Bamber a déclaré à l’enquête que la blessure de Ianto montrait que la tête avait été frappée par un objet “très lourd” “conforme à une camionnette et une remorque chargées de terre”.

Le jury a appris que Ianto avait subi d’autres blessures au haut du corps, notamment une fracture du cou, mais on ne savait pas ce qui l’avait frappé.

L’audience, à la mairie de Llanelli, se poursuit.

