Un père attaque sa jeune fille dans des images de tennis choquantes (VIDEO)

L’homme a protesté que sa fille ne s’était pas entraînée un jour critique

Les autorités serbes ont confirmé avoir arrêté un ressortissant chinois qui a été vu dans une vidéo choquante en train de battre sa fille de 14 ans sur un court de tennis.

L’homme a été appréhendé par des agents du poste de police de Palilula sur les courts de tennis du club sportif de Banjica.

Après avoir été détenu pendant 48 heures, il a été déféré devant le premier parquet général de Belgrade pour faire face à une plainte pénale pour violence domestique pour laquelle il pourrait être emprisonné entre deux et 10 ans s’il est reconnu coupable.

Les médias serbes rapportent que l’homme n’a pas nié la responsabilité de l’attaque. Au lieu de cela, il a essayé d’expliquer que sa conduite était le produit de différences culturelles.

Le père a tenté de justifier ses actions en disant que sa fille avait refusé de continuer à s’entraîner un jour critique, c’est pourquoi il voulait qu’elle revienne au tribunal.

L’homme a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de blesser la jeune fille et a estimé qu’il avait agi correctement, arguant que le comportement était autorisé en Chine, où la hiérarchie est respectée.

Još jedno brutalno nasilje oca nad ćerkom. Dobio sam informaciju da je u pitanju porodica koja dolazi iz Kine. Podnećemo krivičnu prijavu i protiv ovog monstruma. pic.twitter.com/CrU7g0JcwU — Igor Jurić (@lojzija) 28 octobre 2022

Après l’audience, un adjoint par intérim a demandé que le suspect soit placé en garde à vue en raison d’un risque de fuite, et également en raison de la manière dont il avait commis le crime présumé.

Le monde du tennis a été choqué par la vidéo, qui a été vue par près de deux millions de personnes.

Il montre l’homme donnant d’abord des coups de pied à sa fille, puis la frappant à la tête. Lorsqu’elle s’assied sur un banc, le père la traîne par terre par les cheveux et lui donne plusieurs coups de pied dans les jambes.

L’ancienne numéro un mondiale Victoria Azarenka était l’une des nombreuses personnalités du tennis à avoir exprimé son dégoût pour le clip et s’est demandé comment les spectateurs pouvaient filmer l’incident sans intervenir.

Lire la suite Un adolescent tchèque de tennis commente une controverse sur les fesses (VIDEO)

“Je ne sais pas qui est cette personne, mais wtf [what the f**k] est-ce?!? Des gens qui filment aussi longtemps sans intervenir, une honte absolue. Et ça arrive tellement, il faut qu’il y ait des comptes à rendre. Veuillez signaler qui est cette personne si quelqu’un le sait, “ a exigé le Biélorusse sur Twitter.

“Waouh dégoûtant !!! Malheureusement, cela arrive TOUT LE TEMPS, mais nous ne l’avons malheureusement pas sur film. Quiconque abuse de ses enfants n’est qu’un point de vente [piece of sh*t,” said former Australian tennis player Rennae Stubbs on the same platform.

Given the fact that the incident occurred in his homeland, ex-doubles world number one Pam Shriver wondered if Serbian tennis icon Novak Djokovic could intervene.

“OMG [Oh my God] nous devons tous signaler et porter plainte contre ce genre d’abus horribles », Shriver a tweeté.

« Demandons [Novak Djokovic] pour aider dans les coulisses. Nous devons tous travailler ensemble pour mettre fin aux abus. Igor merci d’avoir fait votre part », a-t-elle ajouté, marquant le vainqueur du Grand Chelem à 21 reprises.