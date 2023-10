Un père arrêté après l’incendie de sa maison à la Nouvelle-Orléans qui a tué ses trois enfants, selon la police

NOUVELLE-ORLÉANS (AP) — Le père de trois enfants décédés dans l’incendie d’une maison pendant la nuit à la Nouvelle-Orléans a été arrêté mercredi et fait face à des accusations de meurtre au deuxième degré et de cruauté aggravée envers des mineurs, a annoncé la police.

Parmi les victimes de l’incendie signalé mardi vers minuit, figurait un garçon de 3 ans qui a été retrouvé mort dans la maison de l’est de la Nouvelle-Orléans. Une fillette de 5 ans et un garçon de 8 ans ont été secourus mais sont décédés plus tard à l’hôpital.

Le père, Joseph Washington, 29 ans, a été arrêté mercredi après-midi.

La voiture de Washington avait été retrouvée mercredi matin dans la ville voisine de Gretna, partiellement immergée dans le fleuve Mississippi.

La police de la Nouvelle-Orléans et les forces de l’ordre américaines l’ont repéré dans un autre véhicule mercredi après-midi sur l’Interstate 610 à la Nouvelle-Orléans, selon un communiqué de presse de la police. Il est sorti de la voiture et a tenté de s’échapper en sautant d’une rampe interétatique, selon des responsables lors d’une conférence de presse mercredi. Avant d’être emprisonné, Washington a été transporté à l’hôpital pour soigner des blessures non précisées, a indiqué la police. Les dossiers en ligne n’étaient pas disponibles mercredi après-midi et il n’était pas clair s’il disposait d’un avocat capable de parler en son nom.

La police a déclaré que la mère des enfants avait appelé le 911 peu avant minuit mardi pour dire que leur père prévoyait d’incendier la maison. La mère n’était pas à la maison à ce moment-là. Quelques instants plus tard, l’incendie a été signalé.

Mercredi après-midi, les enquêteurs s’efforçaient toujours de déterminer ce qui avait déclenché l’incendie. L’identité de la mère et des enfants n’a pas été dévoilée. Une vidéo de surveillance obtenue par les médias locaux montre un homme quittant la maison peu avant que les flammes n’engloutissent une grande partie de la résidence.

La chef de la police par intérim, Anne Kirkpatrick, a déclaré que les décès par incendie étaient un exemple « horrible » de violence domestique. Le Dr Jennifer Avegno, qui était également présente à la conférence de presse, a déclaré que « la violence et les homicides constituent un problème de santé publique ».

« Si nous ne résolvons pas les causes profondes, ces problèmes persisteront », a-t-elle déclaré.

The Associated Press