Un père américain jongle entre bébé et balle lors d’un match de baseball dans une vidéo intense

Internet regorge d’adorables vidéos de papa et de bébé. Mais le dernier de cette catégorie est devenu viral sur les réseaux sociaux pour une raison radicalement différente. Un père qui a emmené son bébé à un match de baseball a été vu en train de laisser tomber sa fille, d’attraper le baseball, puis de tenir à nouveau son bébé tout en tenant sa canette de bière. Le clip qui mord les ongles provient du match du match de baseball Diamondbacks-Giants de dimanche à Phoenix, en Arizona. Les internautes ont été impressionnés par ce multitâche alors que d’autres l’ont qualifié simplement de super papa.

Un utilisateur de Twitter nommé Jason a partagé le clip de 12 secondes sur son compte de micro-blogging. La légende disait: «Attendez, est-ce que je viens de voir ce gars a) laisser tomber son bébé, b) attraper le ballon, C) attraper le bébé qui tombe, & D) ne pas renverser sa bière ?! Sauterelle! C’est du papa Jedi/Kung Fu ! Il s’est rapidement répandu sur la plate-forme comme une traînée de poudre, recueillant plus de 11 millions de vues et diverses réactions.

Regardez la vidéo ici :

Attendez, est-ce que je viens de voir ce gars a) laisser tomber son bébé, b) attraper le ballon, C) attraper le bébé qui tombe, & D) ne pas renverser sa bière ?! Sauterelle! C’est du papa Jedi/Kung Fu ! pic.twitter.com/IKUuKDAiB6– jason@calacanis.com (@Jason) 5 juillet 2021

Alors que la plupart d’entre eux ont été émerveillés par le spectacle que l’homme a créé de lui-même, certains l’ont également éduqué pour « mauvais parents ». Un tweet disait: «Pourquoi plus de gens ne soulignent-ils pas le fait qu’il s’agit d’une mauvaise parentalité. Le bébé a l’air traumatisé et il est assez dangereux d’amener de très jeunes enfants à des jeux de balle. Le clip a lancé une discussion sur les règles parentales.

Et c’est génétique parce que le bébé s’est accroché à son biberon. — Rob (@BooRadleee) 5 juillet 2021

meilleure prise de tous les temps. – Kevin Hollingsworth (@KRHollingsworth) 5 juillet 2021

Et la petite fille continue de s’accrocher à son biberon ! De belles mains ! — nhirsch (@nhirsch) 5 juillet 2021

Un peu grincer des dents que nous célébrons cela en tant que société – Matt Quinn 🚲 (@Mqsley) 5 juillet 2021

Puisque nous sommes sur le sujet de la parentalité, une autre vidéo qui devient virale sur TikTok est celle de jumeaux identiques échangeant un bébé entre eux. La vidéo de 2016 a refait surface sur les réseaux sociaux. Les jumeaux Michael Ratpojanakul et Stephen Ratpojanakul sont rapidement devenus un visage familier, non seulement à cause de la vidéo déroutante du bébé, mais aussi à cause de leurs épouses respectives. En parlant du clip, Stephen a déclaré à Buzzfeed lors d’une interaction que le bébé n’était pas habitué à ce qu’il porte des lunettes, ce qui a créé la confusion. La famille a également été submergée par les 8 millions de vues au moment du téléchargement et les commentaires du monde entier.

