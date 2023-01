Un père aimant et son fils blessé paient les frais de la guerre en Ukraine

CHERNIHIV, Ukraine (AP) – Dans une salle d’hôpital ukrainienne pour soldats blessés, où la lumière du jour pénètre à peine, un père parle à son fils blessé pendant des heures. Serhii Shumei, 64 ans, n’a jamais réprimandé Vitalii pour avoir choisi d’aller à la guerre. Même maintenant, malgré les dommages causés au cerveau de son fils par l’explosion d’un obus d’artillerie, Serhii ressent de la fierté, pas de la pitié.

“J’ai été constamment avec lui ces cinq derniers mois, à ses côtés, à ses côtés, à ses côtés”, déclare Serhii, lui-même ancien soldat à la retraite. “Je ne vais nulpart. … sauf pour une fumée.

Vitalii, un commandant de missiles anti-aériens à longue portée de 34 ans, a été blessé dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, qui est devenue synonyme de pertes horribles dans les combats en cours pour l’Ukraine et la Russie. On ne sait pas à quel point la mort est mortelle – parce qu’aucune des deux parties ne le dit. Du flux de soldats blessés qui quittent les lignes de front aux hôpitaux comme celui où se trouve Vitalii, il est évident que les coûts sont élevés.

Les deux parties ont déployé des troupes et des ressources pour capturer ou défendre les bastions du Donbass, se battant pendant des mois de combats acharnés et attritionnels jusqu’à ce qui est en grande partie devenu une impasse sanglante. Après des revers ailleurs en Ukraine pour l’invasion de près de 11 mois du président Vladimir Poutine, la Russie cherche une sorte de succès localisé dans le Donbass, même si cela signifie simplement prendre le contrôle d’une ville ou deux réduites en décombres. L’Ukraine veut rendre les avancées de la Russie aussi coûteuses que possible.

Les villes du Donbass de Bakhmut et Soledar ont ainsi été transformées en paysages infernaux. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy les a décrits comme “complètement détruits”, jonchés de cadavres et de cratères, et “presque sans vie”.

“Voici à quoi ressemble la folie”, dit Zelenskyy.

Vitalii a été blessé le 25 août sur une autre section de la ligne de front du Donbass, à Adviivka, à environ 70 kilomètres (45 miles) au sud de Bakhmut. L’obus qui a frappé sa pirogue a déclenché d’autres explosifs. L’explosion a déchiré un cratère dans le crâne de Vitalii qui est aussi profond et large qu’un demi-melon. Ses lésions cérébrales étaient si graves que les médecins doutaient qu’il montre à nouveau des signes de conscience.

Maintenant, Vitalii semble parfois conscient de son environnement. Il cligne des yeux. Il peut avaler. Mais il est en grande partie immobile.

Serhii refuse de l’abandonner.

«Nous constatons des progrès, nous nous remettons sur pied. C’est mon opinion », dit-il.

Il passe des heures au chevet de Vitalii, partageant des nouvelles des champs de bataille, récitant des livres et lisant des messages de soutien.

Ils sont envoyés par des Ukrainiens reconnaissants qui exhortent Vitalii à « Accrochez-vous à la vie ! Nous avons vraiment besoin de vous !” et dire « Tu es fort ! Vous vous débrouillerez !

Serhii dit que des larmes coulent sur les joues de Vitalii quand il les lui lit. D’autres signes d’amélioration sont apparus fin décembre, lorsque Vitalii a commencé à bouger ses orteils, dit Serhii. Vitalii a également commencé à froncer les sourcils, ce que Serhii interprète comme signifiant que son fils s’intéresse à ce qu’il lui lit.

Et récemment, dit Serhii, une autre percée : les réponses audibles de Vitalii.

« J’ai commencé à lui demander ‘Savez-vous qui je suis ?’ Et il a répondu “Papa”.

Un autre des visiteurs fréquents de Vitalii est Iryna Timofeyeva, une bénévole dont l’idée originale était de collecter des messages de soutien.

“L’amour de la famille, l’attention des autres, contribuent très souvent à la dynamique positive du patient”, dit-elle. « C’est très important pour le blessé qu’il ne soit pas seul. C’est comme ça qu’il comprend qu’il doit se battre.

Vitalii est, pour l’instant, seul dans son service, après que d’autres patients aient été transférés ailleurs pour une rééducation. Mais il est peu probable que les lits qui l’entourent restent vides longtemps, compte tenu de la férocité des combats dans le Donbass. L’hôpital de Vitalii à Tchernihiv, au nord de la capitale ukrainienne, Kyiv, fait partie de ceux où les soldats reçoivent des soins de suivi à long terme après que leurs blessures ont été stabilisées plus près des fronts.

Serhii estime que prendre soin de son fils est sa contribution à l’effort de guerre.

« Je vais le remettre sur pied. C’est mon rêve », dit-il.

Inclinant l’oreille de son fils, il demande : « L’Ukraine va gagner, nous allons gagner, n’est-ce pas ?

La réponse est le silence.

___

Efrem Lukatsky à Chernihiv et John Leicester à Paris ont contribué à ce rapport.

___

Suivez la couverture de la guerre par AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Hanna Arhirova, Associated Press