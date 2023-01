Un père aimant et son fils blessé paient les frais de la guerre en Ukraine

Vitalii, un commandant de missiles anti-aériens à longue portée de 34 ans, a été blessé dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, qui est devenue synonyme de pertes horribles dans les combats en cours pour l’Ukraine et la Russie. On ne sait pas à quel point la mort est mortelle – parce qu’aucune des deux parties ne le dit. Du flux de soldats blessés qui quittent les lignes de front aux hôpitaux comme celui où se trouve Vitalii, il est évident que les coûts sont élevés.

Les deux parties ont déployé des troupes et des ressources pour capturer ou défendre les bastions du Donbass, se battant pendant des mois de combats acharnés et attritionnels jusqu’à ce qui est en grande partie devenu une impasse sanglante. Après des revers ailleurs en Ukraine pour l’invasion de près de 11 mois du président Vladimir Poutine, la Russie cherche une sorte de succès localisé dans le Donbass, même si cela signifie simplement prendre le contrôle d’une ville ou deux réduites en décombres. L’Ukraine veut rendre les avancées de la Russie aussi coûteuses que possible.