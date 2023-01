Un perdant républicain «radical de droite» arrêté dans la fusillade des maisons des démocrates au Nouveau-Mexique

Le perdant des élections, Solomon Pena, a été arrêté pour avoir orchestré des fusillades.

Les maisons de plusieurs commissaires de l’État du Nouveau-Mexique ont été abattues.

Pena a perdu son élection au profit d’un démocrate par une large marge.

Un candidat républicain à la Chambre d’État du Nouveau-Mexique a été arrêté lundi et accusé d’avoir orchestré les récentes fusillades au domicile de quatre élus locaux, a annoncé le département de police d’Albuquerque.

La police a déclaré lundi qu’elle avait arrêté Solomon Pena, 39 ans, et l’a accusé d’avoir conspiré avec quatre autres hommes et d’avoir payé quatre autres hommes pour tirer sur les maisons de deux commissaires de comté et de deux législateurs d’État, tous démocrates. La police a déclaré avoir des preuves que Pena avait tiré des coups de feu.

Pena a perdu son élection à la State House en novembre face à un démocrate sortant qui a recueilli plus de 73% des voix.

Il a posté une photo de lui sur Twitter le 15 novembre avec un sweat-shirt “Make America Great Again”, un drapeau “Trump 2024” et un message disant que lui, comme l’ancien président Donald Trump, ne concédait pas son élection.

La police a déclaré lors d’une conférence de presse que Pena avait nié sa défaite électorale et avait approché les commissaires et les législateurs à leur domicile, affirmant qu’une fraude électorale était en cause.

La police a déclaré que davantage de personnes seraient inculpées dans la fusillade et que certains suspects étaient en garde à vue.

Un avocat de Pena n’a pas pu être identifié dans l’immédiat.

L’ Albuquerque Journal a rapporté que le 4 décembre, huit coups de feu avaient été tirés sur le domicile d’un commissaire de comté et que le 11 décembre, plus de 12 balles avaient touché le domicile d’un autre commissaire.

Le 3 janvier, trois balles tirées dans la maison d’un représentant de l’État avaient traversé la chambre de sa fille de 10 ans, rapporte le journal.

La police d’Albuquerque “a essentiellement découvert ce que nous avions tous craint et ce que nous avions soupçonné – que ces fusillades étaient en effet politiquement motivées”, a déclaré le maire d’Albuquerque, Tim Keller, lors d’une conférence de presse.

“Il s’agissait d’un radical de droite, un négationniste qui a été arrêté aujourd’hui et quelqu’un qui a fait la pire chose imaginable que vous puissiez faire quand vous avez un désaccord politique, qui est de transformer cela en violence.”

Citant des archives de l’État, le Journal a rapporté que Pena avait déjà été reconnue coupable de 19 crimes, dont des cambriolages et des vols, et avait passé près de sept ans en prison.