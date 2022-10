Un pépin informatique envoie le vaisseau spatial TESS de la NASA en mode sans échec

L’espace est un lieu de travail difficile. Un jour, vous allez à votre travail à la recherche de planètes lointaines en dehors de notre système solaire, le lendemain, votre ordinateur de vol se réinitialise pour des raisons inconnues. La NASA a annoncé mercredi que son vaisseau spatial TESS de chasse aux exoplanètes a rencontré un problème technique le 10 octobre.

TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) est passé en mode de protection sans échec, suspendant ses opérations scientifiques. Une enquête préliminaire a identifié une réinitialisation inattendue de l’ordinateur de vol comme coupable. TESS est dans l’espace depuis début 2018 et il est occupé à sonder le cosmos à la recherche de nouveaux mondes extraterrestres intrigants.

Jusqu’à présent, TESS a identifié plus de 250 exoplanètes, dont Des mondes de la taille de la Terre. TESS fonctionne en regardant les étoiles et en recherchant une baisse de lumière révélatrice qui signifie qu’une planète passe devant une étoile. La NASA a déclaré que le vaisseau spatial semble avoir stocké en toute sécurité des données scientifiques qui n’ont pas encore été transmises au sol.

La NASA n’est pas étrangère aux pépins des engins spatiaux. Le télescope spatial Hubble, par exemple, a résisté à quelques snafus techniques au fil des ans et a survécu et prospéré. TESS s’en sortira probablement très bien. Selon la NASA, “des procédures de récupération et des enquêtes sont en cours pour reprendre les opérations normales, ce qui pourrait prendre plusieurs jours”.