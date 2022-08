Un pénis géant sur sa pierre tombale

Alors que la plupart des tombes comportent une pierre tombale avec une épitaphe copieuse écrite dessus, une tombe dans la ville de Misantla, au Mexique, se distingue par une statue géante d’un pénis. La statue est le résultat d’un dernier souhait d’une femme mexicaine de 99 ans nommée Catarina Orduna Perez.

Connue sous le nom de Dona Cata, la femme avait un dernier souhait avant de mourir et c’était que sa tombe ait une statue de pénis. Sa famille, respectant le souhait, a érigé la statue, haute de cinq pieds et demi, en “reconnaissance de son amour et de sa joie de vivre”.

Voici le moment où la statue de coq et de couilles de 600 livres de Doña Cata a été dévoilée sur sa tombe. #BVE pic.twitter.com/glP1ZK1QYY — Nathaniel Janowitz (@ngjanowitz) 28 juillet 2022

“Elle a toujours été très avant-gardiste, très avant-gardiste sur les choses. Elle voulait briser le paradigme de tout ce qui est mexicain, où les choses sont parfois cachées parce qu’elles n’ont pas l’esprit ouvert », a déclaré Alvaro Mota Limon, le petit-fils de Dona Cata, à Vice. Limon a déclaré que sa grand-mère avait une fascination particulière pour les pénis. Elle appelait souvent les membres de sa famille Vergas.

Vergas est un terme d’argot mexicain dont le sens diffère selon la façon dont la personne l’utilise ou le dit. Alors que certains utilisent le terme de manière péjorative, certains utilisent d’autres significations familières, dont celle qui est un compliment. On peut également utiliser Verga pour désigner quelque chose d’aussi cool.

Dona Cata avait l’habitude de transmettre le message à ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants qu’ils étaient Vergas et qu’ils pouvaient accomplir tout ce à quoi ils pensaient. Limon a raconté comment sa grand-mère a pris la vie avec beaucoup d’optimisme et n’a jamais laissé aucun problème la submerger. « Elle a conceptualisé cette idée à la famille avec la métaphore d’un pénis. Limon, se souvenant de ce que sa grand-mère avait l’habitude de lui dire, a déclaré: «Il ne faut pas abandonner. Lorsque des problèmes surviennent, vous devez les affronter de front.

Jetez un coup d’œil à Dona Cata qui vibre de “l’énergie verga” dont elle a toujours parlé.

Doña Cata, une légende absolue, incarnant cette grande énergie verga dont elle parlait toujours. #BVE pic.twitter.com/dyfZvKJMw1 — Nathaniel Janowitz (@ngjanowitz) 28 juillet 2022

Parlant du dernier souhait de sa grand-mère d’avoir une statue de pénis sur sa tombe, Limon a déclaré: “Elle m’a dit que c’était son désir que personne ne l’oublie et que tout ce que nous aimions d’elle se souvienne plus facilement.” Les membres de sa famille ont décidé de réaliser son dernier souhait.

“Au début, j’ai cru que c’était une blague. Parce qu’il n’est pas très courant de voir ce genre de sculptures ou de monuments, et encore moins dans la mémoire de quelqu’un qui est décédé », a déclaré Isidro Lavoignet, l’ingénieur qui a conçu la statue. Finalement, l’idée a atteint son exécution et après un mois de travail par une équipe de douze personnes, la statue a vu le jour.

