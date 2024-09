Un peintre sur laine de Guelph crée des « joyaux » d’art artisanaux colorés

Gianna McGrath utilise sa technique autodidacte pour créer des paysages entièrement en laine

L’artiste de Guelph Gianna McGrath crée des œuvres pleines de couleurs, de textures et de mouvements, une fibre à la fois.

McGrath, le peintre sur laine derrière Conceptions GEMmadeutilise sa technique autodidacte pour créer des paysages entièrement réalisés en laine.

À première vue, on pourrait confondre ses œuvres avec des peintures.

« Mais lorsque les gens voient mon travail en personne, c’est une expérience vraiment différente lorsqu’ils voient les textures, par rapport à une photographie », a déclaré McGrath.

« Lorsqu’ils se penchent pour regarder de plus près, ils disent : « Oh mon Dieu ! Est-ce que c’est de la laine ? Je n’ai jamais rien vu de tel. » J’adore voir leur réaction. Et c’est en partie ce qui m’attire, ce sont les textures. »

McGrath présente ses pièces uniques en restaurant et en réutilisant des cadres de fenêtres antiques collectés dans toute la province.

« Les cadres proviennent d’églises, d’anciennes auberges et de fermes. Lorsque je travaille avec des clients, nous choisissons d’abord le cadre », explique-t-elle.

« Et puis ils me racontent des histoires sur leur vie et ce qu’ils aimeraient voir dans la pièce. Pour moi, tout tourne autour de leurs histoires. J’apprends à les connaître à un niveau très personnel. »

McGrath, professeur d’arts et d’arts graphiques au lycée de Kitchener, a lancé sa propre entreprise, Gem Made Designs, il y a neuf mois.

Né et élevé à Guelph, le jeune homme de 29 ans a fréquenté l’école élémentaire catholique St. Paul et l’école secondaire catholique Bishop Macdonell.

Les racines de son parcours et de son inspiration en tant qu’artiste ont commencé avec son grand-père, son « nonno » bien-aimé.

« Ce sont les précieux souvenirs de mon temps passé dans le jardin et les innombrables heures de bonheur passées assis à la table de la cuisine avec mon grand-père qui m’encourageait et me donnait des instructions de dessin qui ont planté les premières graines de mon amour des arts », a déclaré McGrath.

La musique a également joué un rôle important dans l’art créé par McGrath.

« En fait, je suis violoniste. J’ai grandi en jouant professionnellement pendant un certain temps à la Suzuki String School de Guelph. C’est là que j’ai commencé », a-t-elle déclaré.

« Je suis synesthète et donc, quand j’écoute et joue de la musique, je vois des couleurs. Cela joue un rôle dans la façon dont je crée mes pièces. J’intègre cela dans mon travail. Je suis inspiré par l’écoute de la musique et aussi par mon amour de la nature. »

McGrath a obtenu un diplôme en éducation musicale et en interprétation, puis est parti à l’école normale de l’Université Queen’s.

« Il y avait un programme spécial à Queen’s appelé Artistes et communauté », a déclaré McGrath.

« Nous avons organisé des ateliers avec un groupe de personnes différentes qui nous ont enseigné des techniques artistiques uniques et comment les intégrer à la communauté », a-t-elle ajouté. « Une femme est venue et nous a parlé de la construction de ces sculptures en 3D et j’ai pensé que c’était un moyen formidable. C’était très relaxant et méditatif, mais je n’aimais pas vraiment faire des sculptures. »

McGrath a donc décidé d’expérimenter par elle-même.

« J’ai commencé ma première œuvre pendant la COVID-19. À l’époque, je terminais mes études d’enseignant. J’ai obtenu mon diplôme, mais tout était confiné », dit-elle, « alors j’ai commencé à expérimenter sur le sol de la chambre de ma tante, en réalisant ma toute première œuvre. Cela m’a pris environ un an, simplement parce que je ne savais pas ce que je faisais. »

C’est à ce moment-là que McGrath a commencé à s’exprimer à travers l’art de la laine.

« Quand j’ai commencé à créer, à travers ce que j’appelle des peintures sur laine, j’ai réalisé que toutes ces visions dans mon esprit que j’utilisais pour colorer ma musique afin de communiquer avec mon public, je les exprimais désormais à travers mes peintures sur le thème de la nature », a-t-elle déclaré.

Plusieurs pièces de McGrath peuvent être trouvées partout à Guelph, notamment au Williams Cafe, dans un cabinet médical local et à la John McCrae House.

« C’est sympa de les diffuser. Mon rêve est d’avoir un jour un espace dans la communauté où je pourrai avoir ma propre galerie, où je pourrai inviter les gens à venir voir mon travail », a déclaré McGrath.

En plus de créer des œuvres d’art pour les clients, GEMmade Designs propose des cours d’art où les participants peuvent apprendre les éléments et les principes du design et appliquer leurs connaissances aux bases de la peinture sur laine.

« Pour moi, il s’agit de permettre aux gens d’exploiter leur voix artistique pour créer leur propre vision à travers la peinture sur laine. C’est vraiment beau et c’est ce que l’art devrait faire. L’art raconte des histoires », a déclaré McGrath.

McGrath estime que son parcours artistique a été caractérisé par l’expérimentation et la perte dans le processus, les textures, les couleurs, le mouvement, le rythme et le flux de la création.

« Votre maison doit être le reflet de qui vous êtes. Pour moi, dans ma maison, mes murs racontent des histoires sur ma famille et sur moi. Chaque œuvre d’art a une valeur sentimentale. Je veux donc montrer aux gens comment créer eux-mêmes une œuvre d’art ou me demander de le faire pour eux. Ils auront un héritage à transmettre à leur famille », a déclaré McGrath.

« Pour moi, il s’agit de créer des œuvres d’art intemporelles et de capturer les histoires et les sentiments qui peuvent remplir les maisons des gens. »