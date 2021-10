Un peintre en exil dépeint la « lente disparition » de femmes afghanes sous le régime des talibans

Murad Sharifi, un réfugié afghan, travaille dans un kebab et vit dans un refuge pour sans-abri dans la périphérie de Budapest. Sa petite pièce est remplie de dizaines de peintures représentant un monde coloré mais inquiétant, de femmes afghanes vêtues de longues robes noires en burqa, entourées d’hommes hostiles.

Sharifi, qui a fui vers la Hongrie lors de la vague migratoire de 2015 avec des dizaines de milliers d’autres demandeurs d’asile, dit qu’il est de son « obligation » de montrer l’oppression à laquelle sont confrontées les femmes dans son pays d’origine, qui s’aggrave depuis la prise de pouvoir des talibans en août.

Il a été attiré par la peinture « pour exprimer la douleur des femmes et mes propres sentiments », a-t-il déclaré dans sa chambre aux murs nus, où ses toiles se bousculent pour l’espace avec deux petits lits, deux chaises et une table.

Certaines de ses œuvres les plus joyeuses représentent des couples parmi des arbres feuillus. Mais la plupart présentent des scènes plus frappantes. Dans l’une, qu’il décrit comme une illustration de l’oppression des femmes, une femme est représentée dans un hachoir à viande avec un homme barbu lui serrant le cou et la poussant vers le bas. Dans un autre, une femme, avec ses longs cheveux flottant librement, a des visages d’hommes qui courent sur le côté de sa robe verte et une file d’entre eux la regarde avec méfiance.

« Dans un pays où les hommes règnent sur les femmes, les femmes sont privées de leur droit de s’exprimer librement », dit-il.

Sous les talibans, qui ont pris le pouvoir en août, il s’attend à ce que les femmes « disparaissent » lentement derrière les murs de leurs maisons, comme elles ont été forcées de le faire lorsque les talibans ont régné il y a 20 ans et leur ont interdit de travailler et d’aller à l’école.

Alors que les talibans ont promis d’accorder plus de libertés aux femmes cette fois, ils ont jusqu’à présent rouvert les écoles et la plupart des lieux de travail uniquement aux hommes et aux garçons.

Sharifi est issu de la communauté majoritairement chiite musulmane Hazara, qui a été réprimée sous le sévère régime sunnite des talibans. Il est arrivé en Hongrie avec la vague massive de centaines de milliers de migrants entrés en Europe en 2015.

Ses peintures sont maintenant exposées dans une salle à Budapest avec des œuvres d’art de trois autres réfugiés.

Les réfugiés font souvent face à des traumatismes à travers des œuvres d’art, et voir leurs peintures pourrait également avoir une influence « thérapeutique » sur le public, a déclaré Marta Pardavi, coprésidente du Comité d’Helsinki, une ONG qui a aidé à organiser l’exposition.

« Parce que cette œuvre d’art peut transmettre les traumatismes et les rendre beaucoup plus compréhensibles », a-t-elle déclaré.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Télégramme.