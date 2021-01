Un peintre a partagé une vidéo réconfortante capturant sa transformation de sexe de six ans alors qu’il parle des luttes qui l’ont amené là où il est aujourd’hui.

Andi Tregilles, 38 ans, de Camp Mountain, à environ 40 minutes à l’ouest de Brisbane, a révélé qu’il avait commencé son voyage au début de 2015 et porte maintenant fièrement une barbe bien développée.

La vidéo a été téléchargée sur TikTok plus tôt ce mois-ci et a obtenu plus de 64000 vues, M. Tregilles étant inondé de soutien d’étrangers.

S’adressant à Daily Mail Australia, M. Tregilles a révélé le moment qui a déclenché sa transformation.

«J’ai senti toute ma vie que j’étais censé être un garçon, toute ma vie je ne me sentais pas bien», a-t-il déclaré.

Andi Tregilles a commencé sa transformation en 2015 (photographié en 2014 avec sa mère)

Mais ce n’est qu’à l’âge de 32 ans que son partenaire de l’époque a remarqué quelque chose de «différent» chez lui.

À la fin de 2014, M. Tregilles a commencé à attacher sa poitrine et à porter un packer – un type de rembourrage porté à l’intérieur d’un pantalon pour donner l’apparence d’un renflement.

Il a commencé à voir un spécialiste et en février 2015, M. Tregilles a changé son nom pour Andi et a pris le nom de son beau-père.

Il a dit qu’en raison d’une mauvaise relation avec son père biologique, il ne voulait plus être associé à son nom.

Alors qu’il acceptait sa transformation, le peintre se préparait à en parler à sa famille et à ses amis mais le moment lui fut brusquement volé.

Son ex-partenaire a pris sur elle de créer un statut Facebook à partir de son compte révélant qu’il allait subir une transformation – à l’insu de M. Tregilles.

Le peintre (photographié en 2020) avait précédemment partagé un TikTok détaillant les différentes phases de sa transition. La vidéo a reçu plus de 64 000 vues

M. Tregilles est vu en 2017, deux ans après sa transformation de genre. Il a dit qu’il espérait que son voyage pourrait inspirer d’autres personnes aux prises avec leur identité.

«Ma mère m’a appelé, elle était très bouleversée et incertaine de ce qui se passait», a déclaré M. Tregilles.

«J’ai dû m’asseoir et expliquer quels étaient mes choix, ce que cela signifiait et comment ma vie allait changer.

« Elle était très bouleversée, non pas parce que j’étais en transition, mais à cause de la façon dont cela était fait. Le plus dérangeant, c’est que je n’ai pas eu la chance de le dire (à mes parents).

« Il est toujours difficile de savoir que ces moments ont été supprimés. Cela ne me convient toujours pas.

M. Tregilles a déclaré que si la région dans laquelle il vivait, le centre du Queensland, était très « directe », le soutien de sa mère et de son beau-père était inimaginable.

« Chaque fois que ma mère me mettait en erreur, mon père (beau-père) la corrigeait doucement », a déclaré M. Tregilles.

Le joueur de 38 ans a déclaré qu’en 2019, il avait économisé suffisamment d’argent pour subir une intervention chirurgicale sur sa moitié supérieure, mais lorsqu’une opportunité s’est présentée d’acheter un cheval, il a décidé de mettre l’opération en veilleuse.

Six ans plus tard, il subit toujours des injections bimensuelles de primoteston – qui est utilisé pour remplacer la testostérone dans le corps lorsqu’il n’y en a pas assez.

L’homme de 38 ans (photographié en 2018) a déclaré que si la région dans laquelle il vivait, le centre du Queensland, était très « directe », le soutien de sa mère et de son beau-père était inimaginable.

Son idée pour le TikTok est venue d’un ami qu’il avait rencontré sur la plateforme de médias sociaux extrêmement populaire.

Elle avait suggéré à M. Tregilles de partager son histoire en ligne, ce qui l’avait conduit à créer une vidéo en 20 parties sur TikTok détaillant sa vie avant et après sa transformation.

«Au début, j’étais très nerveux et inquiet. Je pensais que j’allais être victime d’intimidation pour ça. Je ne m’attendais pas au niveau d’amour et de soutien que j’ai obtenu », a-t-il déclaré.

Mais il a dit que ce n’était pas tout de l’amour qu’il recevait et qu’il était parfois obligé de supprimer les commentaires.

Mais maintenant, M. Tregilles a déclaré qu’il n’était pas affecté par les réponses négatives.

«Il n’y a rien que vous puissiez me dire sur un clavier que je n’ai jamais entendu auparavant», dit-il.

«J’ai été agressé et harcelé au travail … cela ne m’affectera pas.

En revenant sur sa transformation, le joueur de 38 ans a déclaré qu’il espérait que son voyage pourrait aider d’autres personnes aux prises avec leur propre identité.

« Continuez simplement, mettez un pied devant l’autre, si je ne l’avais pas fait, je ne serais pas là où je suis maintenant », a déclaré M. Tregilles.

«Vous luttez pendant longtemps, mais finalement la lutte se termine.