Un peintre de 95 ans menacé d’expulsion de la cabane des dunes de Cape Cod obtient un sursis de cinq ans

PROVINCETOWN, Massachusetts (AP) — Un peintre de 95 ans et sa famille menacés d’expulsion de la cabane de dunes de Provincetown, dans le Massachusetts, qu’ils ont aidé à entretenir et à occuper pendant près de huit décennies, ont obtenu un sursis.

Une équipe juridique représentant le peintre a conclu un accord avec des fonctionnaires fédéraux qui permet à Salvatore Del Deo et à sa famille de continuer à vivre et à entretenir la cabane pendant cinq ans, selon son fils Romolo Del Deo.

La cabane est l’une des nombreuses cabanes qui parsèment les étendues les plus reculées du Cape Cod National Seashore, située dans le quartier historique de Peaked Hill Bars à Provincetown et Truro. Les cabanes isolées n’ont ni électricité ni plomberie intérieure et sont appréciées pour leur solitude ininterrompue.

La famille a été brusquement expulsée par le National Park Service au cours de l’été, lorsque l’agence a choisi de lancer un appel d’offres pour permettre au public de demander des baux allant jusqu’à 10 ans pour occuper huit des cabanes. La cabane occupée par les Del Deo ne figurait pas parmi les huit, mais pourrait être incluse dans les prochains appels d’offres.

Romolo Del Deo a déclaré que la famille avait choisi de lutter contre l’expulsion, en partie à cause de leur lien avec la cabane depuis des décennies.

« Il peint à cet endroit depuis 77 ans », a déclaré Del Deo. « Son lien avec ce lieu est très, très profond. »

Les cabanes attirent des artistes, des écrivains et des penseurs depuis plus de 100 ans et sont des constructions aléatoires de par leur conception, a-t-il déclaré.

« La beauté de ces endroits, c’est qu’ils surfent en quelque sorte sur le sable », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que malgré l’avis d’expulsion, la famille avait refusé de sortir leurs biens de la cabane.

Finalement, les avocats bénévoles travaillant pour la famille ont pu aider à négocier un accord avec l’aide du ministère de l’Intérieur qui leur permettra de louer la cabane chaque année pendant cinq ans supplémentaires.

Romolo Del Deo a déclaré que les personnes impliquées dans l’accord ont travaillé pour conclure l’accord avant toute fermeture du gouvernement afin que la famille puisse être de retour dans la cabane pour célébrer l’anniversaire de leur défunte mère Joséphine, qui a contribué à la création de Cap Cod. Bord de mer national,

« Nous avons trouvé un accord et nous sommes très satisfaits des résultats », a-t-il déclaré. « Nous ne voulions pas renoncer à notre présence là-bas. »

The Associated Press