Un peigne en ivoire avec un message ancien : Débarrassez-vous des poux de barbe.

Le minuscule peigne en ivoire provenait d’anciennes ruines du centre d’Israël et avait à peu près la taille d’un pouce d’enfant. Plusieurs de ses dents avaient cassé. Il était tellement incrusté de terre que l’archéologue qui l’a trouvé l’a d’abord ajouté à un sac d’os assortis.

Plus d’une demi-décennie plus tard, par un coup de chance, les scientifiques ont trouvé des lettres faiblement inscrites sur l’objet : “Puisse cette défense extirper les poux des cheveux et de la barbe”.

“Les gens rient quand vous leur dites ce que dit réellement l’inscription”, a déclaré Michael Hasel, archéologue à la Southern Adventist University dans le Tennessee, qui a participé à la découverte du peigne.

Mais ces mots se sont avérés tout sauf banals. Le Dr Hasel et ses collègues ont daté le peigne d’environ 1 700 av. J.-C., ce qui signifie que cet appel contre les poux est l’un des plus anciens exemples de l’écriture des Cananéens, un ancien peuple du Proche-Orient crédité d’avoir développé les premières formes de l’alphabet qui évolueraient. dans les lettres utilisées dans ce journal aujourd’hui. Comme l’expliquent les scientifiques dans un article Publié mercredi dans le Jerusalem Journal of Archaeology, les 17 lettres sur le peigne forment la plus ancienne phrase complète et déchiffrable jamais trouvée dans une écriture alphabétique ancienne.