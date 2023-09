"Un peigne à 10 roupies suffit": Staline Junior sur une prétendue prime de 10 crores sur la tête

Udhayanidhi Staline a balayé aujourd’hui une prétendue menace contre sa vie, déclarant qu’il est le petit-fils de l’homme qui a risqué sa vie pour le Tamil Nadu et qu’il « ne s’inquiétait pas de ces menaces ». Un voyant de l’Uttar Pradesh a apparemment annoncé une prime de 10 millions de dollars pour la tête du ministre des Sports, au milieu de la réaction massive déclenchée par ses commentaires sur le « Sanatana Dharma ».

« Je paierai une récompense en espèces de Rs 10 crore à quiconque décapitera Staline et me l’apportera. Si personne n’ose tuer Staline, je le retrouverai moi-même et le tuerai », Paramhans Acharya, le prêtre en chef du temple Tapaswi Chawni. d’Ayodhya, a été cité par l’agence de presse Press Trust of India.

S’exprimant lors d’un événement à Chennai, M. Udhayanidhi Staline a déclaré que Paramahansa Acharya, un prédicateur de l’Uttar Pradesh, avait annoncé qu’« il me donnerait 10 millions de roupies pour me raser la tête parce que j’avais parlé du Sanatana (Dharma) ».

« Un peigne à 10 roupies suffit pour me peigner la tête », dit-il, se moquant de la menace, car en tamoul, le mot couper ou trancher signifie aussi peigner les cheveux.

« Ce n’est pas nouveau pour nous. Ce n’est pas nous qui avons peur de toutes ces menaces. Je suis le petit-fils de l’artiste qui a mis sa tête sur la voie ferrée pour les Tamouls », a déclaré M. Staline, qui est le fils du chef Ministre MK Staline et petit-fils de M Karunanidhi, l’un des dirigeants emblématiques de l’État.

Karunanidhi, qui fut cinq fois ministre en chef, avait dirigé le mouvement dravidien rationaliste et anti-brahmane lancé par Periyar.

L’incident auquel M. Staline a fait référence s’est produit en 1953 et a marqué la montée de Karunanidhi dans la politique tamoule. Pour protester contre le changement de nom d’un village en l’honneur de la famille d’industriels Dalmias, qui y construisait une cimenterie, les travailleurs de DMK, dirigés par Karunanidhi, se sont allongés sur les voies pour enregistrer leur protestation.

Au cours du week-end, le petit-fils de Karunanidhi a déclenché la controverse en prononçant un discours lors d’un événement. « Le Sanatana (Dharma) est comme le paludisme et la dengue et il faut donc l’éradiquer et non s’y opposer », a-t-il déclaré, cité par l’agence de presse ANI.

Ce commentaire a déclenché un tollé, le BJP déclarant qu’il équivalait à « un appel au génocide ». Cela a également placé le nouveau Bloc d’opposition INDE face à un dilemme.

Aujourd’hui, M. Udhayanidhi Staline a redoublé ses propos. Qualifiant les allégations du BJP de « fausses nouvelles », le ministre a déclaré : « Le Premier ministre Narendra Modi parle du mukt bharat du Congrès. Cela signifie-t-il le meurtre de membres du Congrès ?

« Nous parlons d’un principe. Qu’est-ce que le Sanatana Dharma tout d’abord ? Il est expliqué comme étant éternel, permanent et immuable. Notre modèle dravidien concerne le changement dans tout… Il y a quelques années, ils disaient que les femmes ne devraient pas étudier. Il y a de nombreuses années, on disait « Les femmes ne doivent pas couvrir le haut de leur corps et elles ne doivent pas entrer dans les temples. Nous avons tout changé. C’est le modèle dravidien », a-t-il ajouté.

Fondé sur les principes rationalistes de Periyar, le DMK s’oppose depuis des décennies au Sanatana Dharma et a souvent récolté de riches dividendes politiques.

Ils soutiennent que pendant des générations, de grandes populations ont été opprimées par les pratiquants du Sanatana Dharma selon des critères de caste, leur refusant l’égalité, l’éducation et même l’accès aux lieux de culte, en plus de plusieurs autres formes de cruauté contre les femmes, dont Sati.