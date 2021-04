Un pédophile qui a violé une écolière lors de sa nuit de noces est emprisonné depuis 30 ans.

Le monstre dépravé Jason Guzikowski, 51 ans, a commencé à abuser de la fille terrifiée alors qu’elle n’avait que 13 ans en 1997.

Au cours des deux années suivantes, il l’a violée à de nombreuses reprises, y compris lors de sa propre nuit de noces.

La victime a échappé à ses griffes à l’âge de 15 ans et a déménagé dans une autre région du Royaume-Uni.

Mais en 2012, Guzikowski était de retour en contact avec la victime et il a continué ses abus.

La victime a finalement eu le courage de contacter la police en 2019 et Guzikowski a été arrêté.

Mercredi, Guzikowski a été emprisonné pendant 30 ans après avoir été reconnu coupable de huit chefs de viol à la suite d’un procès devant la Crown Court de Nottingham.

Le tribunal a appris que Guzikowski avait déjà été emprisonné pendant quatre ans et demi pour des infractions sexuelles commises contre des enfants et des adultes.

L’inspecteur en chef Clare Dean, de l’équipe de protection publique de la police du Nottinghamshire, a déclaré: «Guzikowski est un dangereux prédateur sexuel.

«Trente ans reflètent absolument la gravité de son infraction et l’impact qu’elle a eu sur la victime.

« Il restera indéfiniment sur le registre des délinquants sexuels. »

La manipulation et les abus que cette victime a subis de la part de Guzikowski sont absolument impensables et nous tenons à la féliciter pour l’énorme courage qu’elle a eu à se manifester et à révéler ce que Guzikowski lui avait fait.

«C’était une affaire complexe et en particulier DC Kirsty Ford, qui a enquêté sur l’affaire, a fait un travail incroyable pour obtenir une condamnation réussie.

«Nous comprenons l’impact de ce type d’abus sur les victimes, en particulier lorsque cela s’est produit à un si jeune âge.

«Les effets sont profonds et nous nous engageons à enquêter de manière approfondie sur ces rapports et à traduire les responsables en justice.

«Nous comprenons également à quel point il peut être difficile pour ceux qui ont subi de tels abus de se manifester, mais nous les encourageons à le faire.

« Nous traitons toujours de tels rapports avec beaucoup de sensibilité. »