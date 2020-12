Nathan Larson a été arrêté pour avoir traversé le pays avec une fille de 12 ans

Un homme décrit comme un suprémaciste blanc et un défenseur de la pédophilie a été arrêté pour avoir traversé le pays avec une fille de 12 ans qu’il a persuadée de s’enfuir de chez lui.

Nathan Larson, 40 ans, qui s’était déjà présentée à un poste politique en Virginie pour légaliser la pornographie juvénile, a fait porter à la jeune fille une perruque aux cheveux longs pour la faire paraître plus âgée et lui a dit de faire semblant d’être muette pendant leur voyage, a annoncé le shérif du comté de Fresno, Margaret Mims. le samedi.

L’enquête a commencé lundi matin dernier lorsque la famille de la jeune fille a signalé sa disparition dans sa chambre à Fresno, en Californie.

Mims a déclaré que les détectives avaient appris que Larson, une résidente de Catlett, en Virginie, avait déjà rencontré la jeune fille via les médias sociaux, s’était envolée pour la Californie et l’avait persuadée de sortir de chez elle vers 2 heures du matin lundi.

Ils ont pris une voiture de covoiturage pour l’aéroport de Fresno, où ils montent à bord d’un avion à destination de Washington, DC, a-t-elle ajouté.

Larson a été placé en garde à vue et la jeune fille a été sauvée par un policier de Denver qui a arrêté le couple lors de leur escale dans le Colorado, a déclaré Mims.

La fille n’a pas été blessée et a ensuite retrouvé sa famille.

Mims a déclaré que bien que la fille n’ait pas été physiquement blessée, les détectives ont des preuves de contacts inappropriés à l’aéroport.

Elle a déclaré que les mesures que Larson avait prises pour soigner la fille étaient de « nature sophistiquée » et a demandé à quiconque aurait pu avoir un contact inapproprié avec Larson de contacter la police.

Elle a également exhorté les parents à toujours surveiller l’activité Internet de leurs enfants et avec qui ils communiquent en ligne.

Des agents fédéraux ont fouillé la maison de Larson et ont découvert qu’au cours des deux derniers mois depuis sa rencontre en ligne en octobre, Larson avait persuadé la jeune fille de lui envoyer des images pornographiques d’elle-même, selon Mims.

Au cours de la perquisition, le père de Larson, âgé de 69 ans, Arthur Larson, a agressé un agent fédéral et a été arrêté, a-t-elle déclaré.

Accusé de voies de fait et de coups et blessures, le père a ensuite été libéré de prison après avoir déposé une caution.

Mims a déclaré que les détectives avaient également découvert les « antécédents profondément troublants » du fils.

« C’est un suprémaciste blanc et un défenseur bien connu de la pédophilie », a-t-elle déclaré à propos du jeune Larson.

C’est un homme qui dirige un site Web qui encourage le viol d’enfants et le partage de photos et de vidéos nues d’enfants violés.

Nathan Larson a couru et perdu une campagne de 2017 pour devenir membre de la Virginia House of Delegates, représentant le 31e district de la maison englobant les comtés de Prince William et Fauquier dans le nord de la Virginie.

Il s’est présenté en tant qu’indépendant et sa plate-forme comprenait le plaidoyer pour que les pères puissent épouser leurs filles, la légalisation de la pornographie juvénile et la suppression des droits des femmes.

En 2009, alors qu’il vivait à Boulder, dans le Colorado, il a été condamné à 16 mois de prison après avoir plaidé coupable d’avoir envoyé un e-mail aux services secrets selon lequel il avait l’intention de tuer le président «dans un proche avenir».

On ne sait pas si Larson faisait référence au président de l’époque George W. Bush ou au président élu de l’époque, Barack Obama.

Il a fini par purger 14 mois.

Larson était détenu dans la prison du comté de Denver face à une accusation de délit d’avoir hébergé un mineur.

Cependant, les autorités du comté de Fresno demanderont une demande d’extradition à Fresno, où il fera face à des accusations d’enlèvement, d’enlèvement d’enfants, de sollicitation de pornographie enfantine auprès d’un mineur et de rencontre avec un enfant dans l’intention d’avoir des relations sexuelles.

On ne savait pas immédiatement s’il avait un avocat.