Un pédophile qui était l’un des plus anciens prisonniers de Grande-Bretagne est décédé des suites d’un coronavirus – quelques jours avant son 99e anniversaire le jour de Noël.

Christopher Stowe a été condamné à six ans pour avoir abusé d’une fille dans les années 1970 alors qu’elle avait entre trois et cinq ans.

Sa victime a déclaré que les attaques avaient ruiné son enfance, la faisant se sentir sans valeur et sale.

Lorsqu’il a été emprisonné en avril dernier, la juge Sarah Buckingham a déclaré qu’il était probable que Stowe mourrait en prison.

Sa prédiction s’est avérée correcte après la mort de Stowe le 8 décembre après avoir été testée positive pour le coronavirus.

Stowe devait célébrer son 99e anniversaire le jour de Noël

Le pédophile Christopher Stowe, 98 ans, qui était l’un des plus anciens prisonniers britanniques, est décédé des suites d’un coronavirus – quelques jours avant son 99e anniversaire le jour de Noël

L’année dernière, l’utilisateur de fauteuil roulant, de Coventry, a admis un attentat à la pudeur et une grossière indécence.

Lors de l’audience, son avocat Adam Western a déclaré: « C’est un homme qui arrive à la fin de ses années, il ne pose plus et ne risque ni ne menace pour personne.

«C’est quelqu’un qui s’est réhabilité.

«Il n’est manifestement pas le même homme qui a commis ces graves infractions il y a plus de 40 ans. Ses expressions de honte, de remords et de contrition sont authentiques.

«C’est un homme physiquement et mentalement fragile. La prison le piquerait beaucoup plus durement que les autres détenus.

« Il serait vulnérable aux brimades et cela réduirait son espérance de vie déjà courte.

Plus tôt ce mois-ci, il a été transféré de sa cellule du HMP Birmingham à St Mary’s Hospice à Selly Park dans la ville.

« Il est probable qu’une peine de quelque durée que ce soit signifierait sa mort en prison. »

En prison à Stowe, le juge Buckingham lui a dit: « Bien sûr, j’ai eu égard à votre âge extrêmement mûr et qu’il y a une très réelle perspective que vous finissiez vos jours en détention. »

Stowe a souffert d’insuffisance cardiaque en 2017, avait une mauvaise vue et avait été référé à un spécialiste en raison d’une suspicion de cancer de la peau.

Plus tôt ce mois-ci, il a été transféré de sa cellule au HMP Birmingham à St Mary’s Hospice à Selly Park dans la ville.

Une enquête a été ouverte et ajournée à Birmingham lundi (21/12).

Le plus vieux prisonnier de Grande-Bretagne serait son arrière-grand-père Ralph Clarke, âgé de 104 ans, emprisonné pendant 13 ans en 2016 pour des agressions sexuelles contre un garçon et deux filles entre 1974 et 1983.