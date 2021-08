Un pédophile dangereux attrapé après qu’une petite fille l’a signalé à son père dans un supermarché

Un pédophile « DANGEREUX » a été pris au piège après qu’une petite fille faisant du shopping avec son père l’ait aperçu dans un supermarché.

Le malade Ryan Doran avait accompli un acte sexuel devant le jeune et une autre écolière alors qu’ils jouaient dans la rue.

Un pédophile «dangereux» qui a commis un acte sexuel devant deux écolières a été emprisonné – sept ans seulement après que des agents de probation ont déclaré qu’il pouvait être réhabilité

Le prédateur, 29 ans, a ensuite bloqué ses jeunes victimes, âgées de seulement sept et douze ans, alors qu’elles tentaient de s’éloigner de lui.

Mais l’un des enfants a ensuite vu Doran lorsque son père l’a emmenée faire ses courses – et il a été arrêté.

Cette semaine, il a été emprisonné pendant trois ans et demi – après qu’un juge a appris qu’il avait déjà purgé une peine de prison pour avoir harcelé et tripoté neuf écolières, rapporte le Liverpool Echo.

Doran, de Wavertree dans le Merseyside, avait plaidé non coupable de s’être exposé aux deux jeunes filles en août 2019.

Cela signifiait que les victimes devaient le retirer d’une file d’attente de la police – et subir un contre-interrogatoire lors d’un procès.

Le juge Neil Flewitt a déclaré jeudi à Liverpool Crown Court que les deux écolières avaient été approchées par Doran « d’une ruelle voisine » alors qu’elles jouaient à l’extérieur.

PAEDO SNARED EN VOYAGE SHOPPING

Le pédophile « a baissé son pantalon » et a commis un acte sexuel sur lui-même tout en « se déplaçant à plusieurs reprises pour bloquer leur chemin », a-t-il déclaré.

En 2014, Doran a été emprisonné pendant trois ans après avoir été reconnu coupable de neuf chefs d’agression sexuelle contre des jeunes filles. Trois de ses victimes avaient moins de 13 ans.

On a entendu que Doran s’approcherait des filles par derrière avant de mettre sa main sur leurs jupes d’école.

Malgré cela, les agents de probation pensaient à l’époque qu’il avait une « perspective raisonnable de réhabilitation », a déclaré le tribunal.

Il a suivi un programme visant à aider les délinquants sexuels masculins en prison.

Mais le juge a déclaré: « Malheureusement pour vos victimes dans la présente affaire, ni ce programme ni votre expérience de la garde à vue ne vous ont empêché de commettre d’autres infractions. »

Il présente un risque important de préjudice grave pour les filles… il est dangereux Le juge Neil Flewitt

Lorsqu’il a été arrêté pour son infraction la plus récente, les policiers ont découvert cinq images indécentes d’enfants âgés de cinq à 13 ans sur le téléphone de Doran.

Trois montraient un enfant en train d’être violé.

Le défendeur a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de s’être livré à une activité sexuelle en présence d’un enfant, d’avoir enfreint une ordonnance de prévention des infractions sexuelles, de trois chefs de production d’images indécentes d’un enfant et d’un chef de possession d’images indécentes d’un enfant.

Michael Scholes, en défense, a lu une lettre de Doran au juge dans laquelle il dit avoir soutenu son père suite au décès de sa grand-mère.

L’avocat a déclaré que Doran était « clairement intelligent et articulé » et a déclaré qu’il avait fait « des progrès considérables à la fois en termes de santé mentale et de vie en général ».

Cependant, il est désormais considéré comme présentant un « risque élevé de récidive » et le juge a déclaré qu’il présentait un « risque important de préjudice grave aux filles », le décrivant comme « dangereux ».

Cela signifie que Doran purgera encore trois ans sous licence lorsqu’il sera finalement libéré de prison.

Et contrairement aux peines habituelles, qui se terminent à mi-parcours, il purgera les deux tiers avant de pouvoir être remis en liberté.