Un pédiatre de Southlake exhorte les bébés à bénéficier d’une protection par anticorps contre le VRS

Doses d’anticorps approuvées par Santé Canada pour les nourrissons ; vaccins gratuits contre la COVID-19 et la grippe disponibles dans les pharmacies, les cabinets de médecins et d’infirmières praticiennes et les cliniques de santé publique à compter du 28 octobre

Alors que la saison de la grippe commence, les professionnels de la santé locaux vous recommandent non seulement de vous protéger, mais aussi de protéger les bébés et les autres personnes vulnérables aux complications graves liées aux maladies respiratoires.

Le Dr Navneet Binepal, chef du service de pédiatrie du centre de santé régional de Southlake, a déclaré que les nourrissons et les enfants devraient recevoir un nouvel anticorps pour renforcer leur immunité contre un virus respiratoire syncytial.

Le virus respiratoire syncytial, ou VRS, est très contagieux et constitue la cause la plus fréquente d’infections des voies respiratoires inférieures chez les enfants. Elle provoque des épidémies annuelles et peut entraîner des maladies plus graves comme la pneumonie et la bronchiolite, qui impliquent un gonflement, une irritation et une production de mucus dans les voies respiratoires des poumons. Le virus peut rendre la respiration difficile aux bébés car ils ont de petites voies respiratoires.

« Nous constatons le VRS et nous constatons le VRS dans notre service depuis plusieurs semaines maintenant », a déclaré Binepal. « À tout moment, un certain nombre de patients sont admis avec le VRS. »

Selon un communiqué de presse de Southlake, les hospitalisations dues au RSV sont huit à 14 fois plus élevées que celles dues à d’autres virus, comme la grippe. La prévention précoce est cruciale pour protéger votre enfant avant la haute saison.

« Près de 100 pour cent des enfants de moins de deux ans seront atteints du VRS », a déclaré Binepal. « Il s’agit d’un virus et d’une maladie qui touche de nombreux enfants. »

Santé Canada a approuvé deux anticorps à dose unique, le nirsevimab et le palivizumab, pour les nourrissons. Le nirsevimab est efficace jusqu’à l’âge de cinq mois et peut offrir une protection pendant toute la saison. Le palivizumab a une durée de protection plus courte que le nirsevimab.

Southlake proposera du nirsevimab à chaque bébé né à l’hôpital cette année. Il prévoit de lancer l’anticorps ce mois-ci et le mois prochain avant que les bébés ne rentrent à la maison. Les bébés nés en dehors de la saison de la grippe seront également admissibles à un anticorps.

Les familles dont les bébés sont nés en dehors de l’hôpital sont encouragées à consulter leur fournisseur de soins primaires pour obtenir l’anticorps.

La Dre Kathryn Cleverley, médecin-hygiéniste adjoint de la région de York, a déclaré que vous devriez vous tenir au courant des vaccins contre la COVID-19 et la grippe, rester à la maison si vous êtes malade et vous laver les mains plus souvent.

« Pour beaucoup de gens, ces infections sont, espérons-le, bénignes, mais il existe certainement des personnes à haut risque », a déclaré Cleverley.

Les vaccins contre la COVID-19 et la grippe sont gratuits et seront disponibles au pharmacies participantesles cabinets de médecins et d’infirmières praticiennes, les cliniques médicales sans rendez-vous et les cliniques de santé publique de la région de York à compter du 28 octobre.

Les personnes âgées, les jeunes enfants, les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les membres des communautés des Premières Nations, métisses et inuites, les personnes handicapées et les femmes enceintes courent un risque plus élevé de maladies respiratoires et de complications graves, indique un communiqué de presse de la santé publique de la région de York.

« Ils peuvent provoquer des symptômes plus graves », a déclaré Cleverley. « Ils peuvent provoquer des maladies plus graves dans les poumons inférieurs, comme la pneumonie. Certaines de ces personnes pourraient se retrouver à l’hôpital et subir des conséquences à long terme.

Le Dr Cleverley a dit que vous devriez portez un masque si vous avez une maladie et je ne peux pas rester à la maison. Elle recommande de porter un masque dans la communauté au moins 10 jours après l’apparition des symptômes et d’éviter de rendre visite aux personnes présentant un risque plus élevé de maladie grave, notamment celles vivant dans des établissements de soins de longue durée, des maisons de retraite et des hôpitaux.

« Le moment est venu où les gens pourraient envisager de se masquer dans des situations spécifiques », a déclaré Cleverley. « Cela pourrait être le cas s’ils se trouvent dans un endroit bondé, comme les transports en commun ou un centre commercial très fréquenté. »