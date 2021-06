Un pêcheur trouve une bouteille de whisky non ouverte à l’intérieur d’un poisson

S’aventurer en mer pour des prises quotidiennes peut ne pas obtenir les mêmes résultats tous les jours. Certains jours, les gens sont surpris comme ce pêcheur qui s’est retrouvé avec plus que ce qu’il avait prévu. Le pêcheur a non seulement attrapé un poisson, mais a également trouvé une bouteille de whisky non ouverte dans son ventre.

Une vidéo de la même chose a été partagée sur YouTube et d’autres plateformes de médias sociaux. Le court clip, devenu viral, a commencé sur une note banale avec le pêcheur montrant ses talents de couteau. On peut le voir en train de couper le poisson sur une table conservée dans un bateau. Au départ, il taille un gros morceau.

Les choses sont devenues intéressantes lorsque l’homme a commencé à nettoyer le ventre du poisson. En filetant le poisson, il est tombé sur quelque chose d’inhabituel qui dépassait de l’estomac du poisson. Curieux, il coupa l’organe et en fit sortir l’objet étrangement dur. En le sortant, il était ravi de trouver une bouteille non ouverte de Fireball Cinnamon Whiskey. Dans son excitation, il a dit à haute voix à ses copains qu’il avait décroché le « jackpot ».

D’après l’enregistrement, il n’est pas clair où les deux pêcheurs se trouvaient en haute mer, mais la prise du jour de l’homme chanceux est devenue virale de TikTok à Instagram après qu’un utilisateur de TikTok @beniban l’ait partagée pour la première fois, amassant plus de 6 millions de vues.

Les internautes du monde entier se demandent si les images sont réelles et, dans l’affirmative, comment le poisson a-t-il réussi à dévorer une bouteille en verre entière.

Certains utilisateurs de médias sociaux soupçonnaient que le pêcheur avait dû enfoncer la bouteille dans la gorge de la créature après l’avoir enroulée à bord, puis filmé le processus de dissection et de sortie de la bouteille afin de la faire ressembler à une découverte inhabituelle.

Malheureusement, il n’est pas rare que des créatures marines avalent des déchets jetés par des humains qui leur ont causé beaucoup de mal, mais beaucoup se demandent pourquoi quelqu’un jetterait une bouteille d’alcool parfaitement bonne dans l’océan.

