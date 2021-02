Un pêcheur et son frère en Thaïlande ont eu de la chance lorsqu’ils sont tombés par hasard sur une perle rare, une perle orange, dans un coquillage. Le prix de cette perle est supérieur à 330 000 $. Le duo marchait le long de la rive de Nakhon Si Thammarat en Thaïlande le 27 janvier quand ils ont repéré une bouée abandonnée, parsemée de crustacés.

Hatchai Niyomdecha, 37 ans, et Worachat Niyomdecha, 35 ans, ont arraché trois escargots de l’appareil avec l’intention de les avoir pour une collation, a rapporté le New York Post. Ils sont rentrés chez eux avec leur trouvaille. C’est leur père qui a découvert que les frères avaient en fait repéré la perle orange en nettoyant les coquilles.

La perle de couleur orange a la largeur d’un sou et pèse environ 7,68 grammes. Il a été trouvé dans l’escargot de mer Melo melo, même s’il se trouve généralement dans les perles d’huître. Ces perles sont formées dans un gastéropode et se trouvent dans les eaux asiatiques. La couleur varie du beige au brun et même des nuances d’orange.

Les frères qui ont trouvé la perle appartiennent à la communauté de pêcheurs appauvrie de Thaïlande. Hatchai pense que c’est le destin qui les a conduits au précieux trésor. Il raconte que quelques jours avant de faire la découverte, il a vu un vieil homme à la longue moustache blanche qui lui a dit de venir à la plage pour recevoir un cadeau. « Je pense qu’il m’a amené à trouver la perle », aurait-il déclaré.

Il dit qu’il veut vendre la perle au prix le plus élevé. «L’argent ne changera pas seulement ma vie, il changera mon destin. Toute ma famille aura une vie meilleure. » Il a été approché par au moins trois acheteurs. La famille serait en pourparlers avec un acheteur chinois qui offre environ 332 000 dollars pour la perle.