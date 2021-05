VOYEZ le moment où un pêcheur choqué trouve un parasite non découvert «mangeant la langue» vivant dans la bouche d’un poisson capturé sur une photographie qui fait froid dans la colonne vertébrale.

Le poisson charpentier victime de six livres a été photographié avec la bouche fermée après avoir été attrapé par un pêcheur avant d’ouvrir la bouche pour révéler une espèce nouvellement découverte d’un pouce de long de parasite du pou mangeur de langue à l’intérieur – à la place de la langue du poisson .

Mediadrumimages / Don Marx

« Rien ne pouvait préparer » le scientifique marin Don Marx à l’ouverture de la bouche du poisson[/caption]

Mediadrumimages / Don Marx

Le parasite lui rendit son regard[/caption]

Le parasite aux yeux bleus apparemment a semblé regarder directement l’objectif de l’appareil photo dans une photo en gros plan.

Les images incroyables ont été prises au large du cap des Aiguilles, en Afrique du Sud, par Don Marx, 27 ans, étudiant en sciences de la conservation marine, du Cap, en Afrique du Sud, à l’aide de son iPhone 7.

Ce parasite particulier pénètre dans le poisson par ses branchies avant de se déplacer sur la langue du poisson, qu’il mord, coupant l’approvisionnement en sang et provoquant la désintégration de la langue. Il remplace alors la fonction de la langue.

«En tant que scientifique marin et ayant pêché depuis mon plus jeune âge, je vois ma juste part de parasites vivant sur les poissons et les requins», a déclaré Don.

«Mais rien ne pouvait vraiment me préparer pour le moment où j’ai ouvert la bouche du charpentier et j’ai vu cet extraterrestre aux yeux bleus avec une moustache me dévisager.

«Je savais que je devais avoir une image rapide pour aider à identifier les espèces de poux, sachant que très peu d’études avaient été effectuées sur eux. J’ai attrapé mon téléphone alors que mon appareil photo était rangé et j’ai pris quelques photos rapides avant de relâcher le poisson en toute sécurité.

Le parasite « mord la langue »

«Plus tard, j’ai appris qu’il s’agissait de la première documentation photographique de cette espèce dans la bouche d’un hôte.

«Ils sont une espèce d’isopode et tous sont nés de sexe masculin. A la dérive libre dans l’océan, ils trouvent un poisson hôte et pénètrent par ses branchies. Les mâles se fixent aux arcades branchiales, jusqu’à ce que l’on soit assez vieux pour changer de sexe en femelle.

«Par la suite, il se déplace sur la langue du poisson hôte où il mord et arrête la circulation sanguine, provoquant la désintégration de la langue de l’hôte.

Le pou remplace alors la fonction de la langue de l’hôte et survit grâce au sang riche en nutriments et aux muqueuses fournies à la langue de l’hôte.

«Cette forme de symbiose est plus proche du commensalisme mais malheureusement, le poisson perd du sang à cause du pou donc c’est techniquement du parasitisme.

«Outre la perte de sang insignifiante, il n’y a aucun autre dommage causé et le pou ne doit pas être enlevé du poisson car cela entraînerait la mort du poisson à cause de la perte de sang.

«Le pou meurt lorsque le poisson meurt, il n’y a donc aucun avantage évolutif à ce que ce pou affame son hôte de nourriture ou de sang. Ainsi, pour que les deux espèces terminent leur cycle de vie, une relation saine est maintenue.

Mediadrumimages / Don Marx

Le parasite aux yeux bleus apparemment a semblé regarder directement l’objectif de l’appareil photo dans un plan rapproché[/caption]

«Je savais que c’était un pou mangeur de langue, mais ce n’est qu’après avoir envoyé des photos au professeur Nico Smit qu’il a été identifié comme une espèce nouvellement découverte. Ajoutant à mon excitation, j’ai été informé que j’avais capturé les premières photos du pou mangeur de langue nouvellement découvert (Cymothoa springbok).

«Cette espèce spécifique de pou mangeur de langue n’utilise que des charpentiers comme hôte et échappe aux scientifiques depuis des années.

«Lorsque nous nous permettons de ralentir et de regarder autour de nous, la nature nous révèle toute sa magie.

«Trop d’entre nous sont pris dans le rythme rapide de la vie et ne nous permettent pas de voir toutes les choses incroyables que la nature a à nous montrer.

«La prochaine fois que vous irez à la plage, essayez de trouver et d’identifier cinq espèces d’animaux ou de plantes océaniques.

«Si vous faites cela chaque fois que vous descendez à la plage, vous commencerez à ressentir un lien spécial avec l’océan et à voir toute la magie qu’il a à nous montrer.

«Vous n’avez pas besoin d’être un biologiste marin pour aider à éduquer les autres sur l’importance de protéger les océans.

«En tant qu’humains, nous sommes les gardiens et devons faire tout notre possible pour nous assurer de le protéger.»





Les parasites sont de petits animaux qui ont besoin d’un animal hôte pour compléter leur cycle de vie.

Les poissons d’eau douce et d’eau salée peuvent être infectés par des parasites, les vers ronds des poissons étant associés aux poissons d’eau salée et le ténia des poissons étant associés aux poissons d’eau douce dans les climats plus froids.

Les vers plats des poissons – ou douves – sont normalement associés aux poissons d’eau douce dans les eaux chaudes.